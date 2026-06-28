Este sábado 27 de junio se llevó a cabo la 48ª Marcha del Orgullo LGBT+ en la CDMX, que inició en el Ángel de la Independencia rumbo al Zócalo capitalino.

A pesar de las intensas lluvias y las restricciones logísticas en el Zócalo, cientos de miles de personas se unieron para visibilizar la lucha por la igualdad de derechos.

La Marcha LGBT 2026 sobresalió por la participación inédita de un carro alegórico de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y un contingente de deportistas profesionales encabezando el desfile.

Esto pasó durante la Marcha LGBT en la CDMX

La Marcha LGBT en la CDMX se vivió como una jornada multitudinaria que combinó la festividad del carnaval con profundas exigencias políticas y sociales.

Así se vivió la Marcha LGBT en CDMX (@GobCDMX / X )

Con una asistencia estimada entre 250,000 y 500,000 personas, las calles se llenaron de banderas arcoíris, música, lentejuelas y disfraces que iban desde superhéroes hasta divas de la época de oro del cine mexicano.

Un factor distintivo de este año fue la coincidencia con el Mundial 2026, sin embargo los manifestantes mantuvieron sus exigencias de justicia ante la violencia trans y la discriminación.

Debido a la instalación del FIFA Fan Fest en la plancha del Zócalo, el escenario principal y el concierto de cierre se trasladaron al Palacio de Bellas Artes y el Eje Central Lázaro Cárdenas.

En ese punto, frente al Palacio de Bellas Artes, se presentaron artistas de la comunidad LGBT+ y aliados, mientras miles de asistentes permanecieron en la zona para seguir los espectáculos.

El espectáculo gratuito frente a Bellas Artes duró cerca de 10 horas y contó con la coronación de la cantante Kenia Os como Reina del Pride CDMX 2026

Aunque los carros alegóricos terminaron su recorrido en Reforma Norte antes de avenida Juárez, se permitió que los asistentes llegaran a pie al Zócalo tras pasar filtros de seguridad, permitiendo la coexistencia de ambos eventos.

La jornada incluyó actividades diversas como bodas colectivas en el Ángel de la Independencia y actos de memoria histórica por los crímenes de odio.

Por primera vez en 48 años, el contingente de deportistas profesionales LGBT+ encabezó la marcha tras recibir reconocimiento oficial de la CONADE.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) participó por primera vez con un carro alegórico propio, integrado por policías de la comunidad.

Además, los elementos desplegados portaron brazaletes con los colores del orgullo y la leyenda “Estamos para Cuidarte”.

Clara Brugada envía mensaje tras la Marcha LGBT en la CDMX

Tras la realización de la Marcha LGBT, la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, emitió un mensaje de apoyo a la comunidad a través de sus redes sociales.

El mensaje central de la mandataria fue afirmar que la Ciudad de México es la “capital mundial de la diversidad sexual” y un “bastión de libertades”.

Clara Brugada recordó que el movimiento por la diversidad nació hace más de 50 años como un acto de valentía frente a la persecución y la violencia homofóbica.

“Cada 28 de junio conmemoramos el Día Internacional del Orgullo LGBTTTIQ+, una lucha que nació hace más de medio siglo, cuando un grupo de personas valientes decidió enfrentar la persecución y la violencia homofóbica, rompiendo el silencio y abriendo el camino hacia uno de los grandes movimientos de liberación del mundo contemporáneo” Clara Brugada

Advirtió sobre el resurgimiento de “discursos de odio, nostalgias autoritarias y expresiones de homofobia”.

Ante esto, recalcó que la ciudad no permitirá retrocesos y seguirá avanzando en la conquista de derechos, “abriendo puertas y tendiendo puentes”.

“Hoy, más de cincuenta años después, resurgen discursos de odio, nostalgias autoritarias y expresiones de homofobia. Frente a cualquier intento de retroceso, la Ciudad de México seguirá avanzando en la conquista de derechos, abriendo puertas, tendiendo puentes y elevando la bandera del orgullo” Clara Brugada

Clara Brugada subrayó que los derechos humanos no se negocian, la dignidad no se consulta y la libertad no se condiciona.

Concluyó definiendo a la CDMX como la “casa común de todas, todos y todes”

“Los derechos humanos no se negocian. La dignidad no se consulta. La libertad no se condiciona. Frente al odio, más derechos. Frente a la intolerancia, más libertad. Y frente a cualquier intento de retroceso, más transformación. Porque la Ciudad de México es y será bastión de libertades. Capital mundial de la diversidad sexual. Casa común de todas, todos y todes” Clara Brugada