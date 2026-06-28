Detienen a Jovany Santa Cruz Molina, alias “La Muñeca”, en Yautepec, Morelos; investigan su posible vinculo con célula criminal que participó en los homicidios de Ximena Guzmán Cuevas y José Muñoz Vega, colaboradores de Clara Brugada.

La captura fue realizada por fuerzas federales la tarde del viernes 26 de junio en el Mercado Municipal Centenario 1970, ubicado en la calle Zaragoza en el centro de Yautepec, Morelos.

Así fue la detención de “La Muñeca” en Yautepec

Elementos de la Fiscalía General de la República (FGR) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) desplegaron un operativo para la detención de “La Muñeca”.

Jovany Santa Cruz Molina, de 32 años de edad, fue capturado y sometido sin que se detonaran armas de fuego.

La SSPC identificó en la ficha de detención que “La Muñeca” vestía una playera azul, bermuda negra y tenis negros.

Detienen a “La Muñeca” en Yautepec; investigan posible vínculo con homicidios en CDMX (Captura de video)

Tras el operativo, Jovany Santa Cruz Molina, que contaba con una orden de aprehensión vigente en su contra, fue puesto a disposición del Ministerio Público y trasladado a la FGR delegación Morelos, para definir su situación jurídica.

Reportes indican que “La Muñeca” mantenía un vínculo con “Samuel ”N", “El Chamaco”, identificado como uno de los autores materiales del homicidio de los colaboradores de Clara Brugada.

Fue el pasado 20 de mayo 2025 cuando Ximena Guzmán Cuevas y José Muñoz Vega fueron asesinados a balazos en la colonia Moderna de la alcaldía Benito Juárez.

Ximena Guzmán Cuevas fue secretaria particular de la jefa de gobierno capitalino, mientras que José Muñoz Vega se desempeñaba como asesor em diferentes niveles de gobierno.