Mediante un comunicado urgente, los colectivos organizadores de la Marcha LGBT piden al gobierno de Ciudad de México (CDMX) respetar su ruta y permitirles entrar al Zócalo.

La marcha se llevará a cabo el sábado 27 de junio, sin embargo, debido a los festejos por el Mundial 2026 en el Zócalo, se había señalado un cambio de ruta hasta Bellas Artes.

Sin embargo, las 53 organizaciones y colectivas detrás de la Marcha LGBT hicieron tres peticiones a César Cravioto y a la secretaria de Unidad de Atención a la Diversidad Sexual, Hilda Téllez.

Marcha LGBT pide a CDMX respetar su ruta de cada año: exigen entrada al Zócalo

Entre las tres peticiones de la Marcha LGBT al gobierno de CDMX, está la llegada y entrada a la Plancha del Zócalo, de forma libre y fluida como cada año, sin controles ni vallas de seguridad.

Añaden a su vez la petición de reubicar una de las pantallas del Mundial 2026 que está sobre Eje Central, a la altura de Avenida Juárez y Avenida 5 de Mayo.

Ya que el mismo crearía un tapón que obstruirá el paso de la Marcha LGBT y eso entorpecería el paso de los contingentes, impedidos en años anteriores por represión del Estado.

Marcha LGBT exige a CDMX respetar su ruta durante el Mundial 2026 (Marcha LGBT)

Los organizadores apuntan que pese al Mundial 2026 no debe haber vallas que entorpezcan el derecho al libre tránsito, al espacio público y a la libre manifestación.

En especial en contra de una de las poblaciones consideradas de atención prioritaria en la Constitución, que ese día tomarán las calles en pro de sus derechos y libertades.

Por lo cual sentencian que el Zócalo es suyo y llegarán a la plancha, finalizando su comunicado con la solicitud de que el gobierno capitalino vele por su seguridad y paz en todo momento.

Añaden que sea la Instancia Ejecutora del Sistema Integral de Derechos Humanos y la Comisión de Derechos Humanos de la CDMX las que se presenten en la Marcha LGBT del 27 de junio.