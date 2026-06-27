Hoy sábado 27 de junio es el esperado concierto de la agrupación de la música norteña, Los Tigres del Norte en el Estadio GNP Seguros de la CDMX.

Así que arma tu itinerario para llegar a tiempo al Estadio GNP Seguros, pues te dejamos todos los detalles de horario y hora en la que termina el concierto Los Tigres del Norte:

Apertura de puertas: 7:00 de la noche

Hora del concierto: 9:00 de la noche en punto

Telonero: Sin artista previo

Setlist de canciones: Aproximadamente 33 temas en vivo

Duración: Se estima 2 horas de música

Hora en la que termina: Alrededor de las 11:00 de la noche

Los Tigres del Norte darán un concierto en el Estadio GNP Seguros (X/@ocesa_total)

Lotería Tour 2026 de Los Tigres del Norte en el Estadio GNP Seguros

La gira de conciertos Lotería Tour 2026 de Los Tigres del Norte aterriza hoy 27 de junio en el Estadio GNP Seguros con lo mejor de sus música y grandes éxitos.

Recuerda que el Estadio GNP Seguros se ubica en el Viaducto Río de la Piedad sin número de la colonia Granjas México de la alcaldía Iztacalco en la Ciudad de México, CDMX.

Para tu fácil llegada, las vías por transporte público al Estadio GNP Seguros son el Metro y Metrobús.

Por lo que en Metro, las estaciones cercanas al Estadio GNP Seguros son Ciudad Deportiva y Puebla, ambas de la Línea 9.

Mientras que en el Metrobús en la Línea 1 y 2 bajando en las estaciones Goma, Iztacalco o UPIICSA.

Disfruta del concierto de Los Tigres del Norte en el Estadio GNP Seguros pues ya tiene todo para hacerlo.