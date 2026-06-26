La empresaria y exalcaldesa de Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, participará por segunda ocasión en el Party Bus de las Estrellas durante la 48 Marcha LGBT de CDMX, el sábado 27 de junio de 2026.

“Va ser el bus que mas regalos esté dando, todo el recorrido vamos a estarle dando regalos a la comunidad… vamos a regalar tequila… es tequila que está hecho exclusivamente para la comunidad y para las mujeres…” Sandra Cuevas. Política y empresaria

Sandra Cuevas, acompañada por el organizador Rodrigo Fragoso, aclaró que se regalarán productos cerrados como parte de la convivencia, incluyendo su Tequila Sandra Cuevas rosa, presentado junto al actor Alfredo Adame.

El Party Bus, también conocido como el de los “funados”, reúne a activistas, artistas y personalidades en apoyo a la diversidad.

No para la fiesta de Sandra Cuevas en la Marcha LGBT y el Mundial 2026

Sandra Cuevas continúa realizando actividades personales y públicas como su paseo en el Party Bus en la 48 Marcha LGBT de CMDX y el apoyo a México durante los partidos del Mundial 2026 luego de que se le viera celebrado al pie del Ángel de la Independencia el 11 de junio tras la victoria ante Sudáfrica.

“Contenta, siempre lo que hago con muchas ganas… disfruto la vida… hablando de la Selección Mexicana y de nuestro país… yo estoy feliz y agradecida con dios porque nos dio la mejor nación para vivir que es Mexico” Sandra Cuevas. Política y empresaria

Ello lo realiza mientras “hace la tarea” para cumplir con su objetivo de ser mamá y llegan los tiempos para lanzarse a competir por la vía independiente por la por la jefatura de gobierno de la CDMX.

Sobre marcas en sus brazos, aclaró que no vive violencia sino que su pareja “pasa de cariñoso” y aseguró ella le gusta.

Sandra Cuevas desfilará en el Party Bus de las estrellas

Sandra Cuevas va a participar por segunda ocasión en el Party Bus de las Estrellas, aunque ha participado en otras actividades relacionadas a la fecha en el pasado.

Su participación en el Party Bus de este 2026 se da luego de que criticó la Marcha LGBT del 2024 por un performance llamado “Cristo Gay” de un bar del Centro Histórico. En aquella ocasión pidió respeto a la fe de los cristianos y tras ser funada por ello, va por su segundo Party Bus.

Quiénes participan en el Party Bus de la marcha LGBT

El PartyBus de la Marcha LGBT lleva alrededor de 20 años desfilando con la presencia de activistas, actores, políticos, creadores de contenido, personalidades del deporte y más

El Dr. Gama, aliado de la comunidad LGBT, sobre todo de las personas trans, ha sido el auspiciador del Party Bus durante este tiempo y en este año 2026 las personas invitadas son: