La Marcha del Orgullo LGBT+ de este año sí llegará al Zócalo de la Ciudad de México (CDMX) pese a la instalación del FIFA Fan Festival y a las diversas actividades relacionadas con la celebración del Mundial 2026.

Tras el diálogo entre organizaciones y autoridades capitalinas, se acordó que la marcha LGBT podrá realizarse sin inconvenientes el próximo 27 de junio, pese a las versiones que apuntaban que podría cancelarse.

Así se realizará la marcha LGBT en el Zócalo CDMX junto a protestas y Fan Fest

La Secretaría de Gobierno de CDMX confirmó que la marcha LGBT sí podrá llegar al Zócalo capitalino, pese a las protestas en el primer cuadro de la ciudad y la instalación del Fan Fest.

El FIFA Fan Fest abrió en el Zócalo y ya se reportan incidentes (ESPECIAL)

De acuerdo con la información, las personas que participen en la marcha LGBT podrán ingresar a pie al Zócalo capitalino sin ningún inconveniente. Sin embargo, se cambiará la sede de las actividades culturales.

El escenario principal de cierre de la marcha LGBT no será instalado en el Zócalo. El programa artístico y musical se trasladará al Eje Central Lázaro Cárdenas, a la altura del Palacio de Bellas Artes.

Asimismo, los vehículos alegóricos y automotores participantes mantendrán su recorrido habitual sobre Paseo de la Reforma, pero concluirán su trayecto en Reforma Norte, antes de llegar a la avenida Juárez.

Las autoridades señalaron que esta medida busca facilitar la convivencia entre dos eventos de gran relevancia para la capital: la celebración del orgullo y las actividades relacionadas con el Mundial 2026.

La Secretaría de Gobierno destacó la disposición al diálogo mostrada por colectivos, organizaciones y personas activistas para alcanzar estos acuerdos, privilegiando la convivencia, el respeto y el ejercicio pleno de los derechos humanos.

Cabe mencionar que la marcha LGBT y el Fan Fest no serán los únicos que convivirán en el Zócalo de CDMX, pues desde hace semanas, militantes de CNTE permanecen en protesta en la zona.