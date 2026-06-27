Estamos a unas horas de celebrar la Marcha LGBT en la Ciudad de México (CDMX), por lo que aquí te presentamos la ruta y horario de este gran evento.

Entre los asistentes a la Marcha LGBT hay dudas acerca de los cambios que habrá por el FIFA Fan Fest del Zócalo CDMX.

¿Cuál es el horario de la Marcha LGBT?

La Marcha LGBT en la CDMX será el sábado 27 de junio a partir de las 10:00 horas y recorrerá las principales avenidas del centro de la ciudad.

Se estima que los espectáculos principales arranquen entre las 14:00 y las 15:00 horas y continúen durante la tarde y la noche.

Marcha LGBT (Cuartoscuro / Alice Moritz Nigro)

¿Cuál es la ruta de la Marcha LGBT?

El recorrido de la Marcha LGBT será del Ángel de la Independencia al Zócalo y pasará por:

Paseo de la Reforma

Avenida Juárez

Eje Central

5 de Mayo

De acuerdo con el gobierno de CDMX, las personas participantes podrán arribar a pie al Zócalo sin inconvenientes a pesar de la estructura del Mundial 2026.

LGBT (Galo Cañas Rodríguez)

Marcha LGBT 2026: artistas confirmados para el concierto en Bellas Artes

Los artistas que confirmaron su presencia en la Marcha LGBT en Bellas Artes, son:

Kenia Os (será coronada como Reina del Pride 2026)

Verónica Castro

Niurka Marcos

Regina Orozco

Tatiana

María Daniela y su Sonido Lasser

La Sonora Dinamita

Alejandra Ávalos

Alfredo Adame

Vanessa Labios 4K

Alexis Mvgler

Gigi Grande

Marcha LGBT tendrá un ‘Tramo del Silencio’

Según un comunicado Comité IncluyeT, el tramo de silencio se realizará entre la Glorieta de las Mujeres que Luchan y el Antimonumento de los 43.

En ese lugar, los asistentes guardarán silencio para honrar a los miembros de la comunidad LGBT+ que han sido asesinados o se encuentran desaparecidos.