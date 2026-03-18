Pepe Couttolenc, coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y secretario general del partido en la entidad, informó que el Congreso del Estado de México avanza en la construcción de una legislación en materia de economía circular.

Para trazar este modelo, se han sostenido mesas de trabajo con representantes de la industria, incluida la Cámara Nacional de la Industria de Transformación (CANACINTRA), con el fin de incorporar diversas propuestas orientadas a fortalecer la operatividad de la iniciativa y garantizar un modelo de economía circular viable, competitivo y sostenible.

Pepe Couttolenc impulsa ley ambiental con beneficios para empresas en Edoméx

Uno de los principales avances legislativos es la creación de un sistema estatal de trazabilidad digital que permitirá dar seguimiento a los materiales y residuos desde su generación hasta su disposición final, fortaleciendo la transparencia y reduciendo la simulación en su manejo.

También se prevé la interoperabilidad con herramientas tecnológicas como sistemas de facturación electrónica y registros ambientales. Asimismo, se contempla la implementación de un certificado de valorización circular, que permitirá reconocer los procesos de reciclaje, reutilización y regeneración de materiales, facilitando el acceso a incentivos y programas de economía circular.

Tomando en cuenta al sector empresarial, se integraron mecanismos de incentivos para fomentar la adopción de tecnologías limpias, la inversión en infraestructura de reciclaje y el desarrollo de mercados de materias primas secundarias.

De igual forma, se contemplan esquemas diferenciados para micro, pequeñas y medianas empresas, evitando cargas regulatorias desproporcionadas y facilitando su transición hacia modelos productivos más sostenibles.

Pepe Couttolenc enfatizó que esta iniciativa también impulsa el desarrollo de infraestructura estratégica, como centros de reciclaje, plantas de valorización y parques industriales circulares, promoviendo modelos de simbiosis industrial que optimicen el uso de materiales y fortalezcan las cadenas productivas.

Estamos construyendo una ley que equilibra el desarrollo económico con la responsabilidad ambiental, escuchando a la industria y generando condiciones reales para la transición hacia la economía circular. Pepe Couttolenc, Dirigente del PVEM en Edoméx.

Este avance posiciona al Estado de México como una entidad pionera en la integración de políticas públicas innovadoras que vinculan al sector productivo con la sostenibilidad, consolidando el liderazgo del PVEM en la agenda ambiental y económica del país.