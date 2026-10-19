La Alcaldía Álvaro Obregón y el Servicio Postal Mexicano (SEPOMEX) presentaron una estampilla conmemorativa dedicada al microsatélite de observación terrestre MXÁO-1, un proyecto de innovación tecnológica impulsado desde la demarcación. La emisión contempla 300 mil estampillas que llevarán a distintos destinos una referencia a la investigación científica y el desarrollo tecnológico mexicano.

La ceremonia se realizó en el Palacio Postal, en el Centro Histórico de la Ciudad de México, con la participación del alcalde Javier López Casarín y la directora general de Correos de México, Violeta Abreu González, quienes destacaron el valor de vincular la exploración espacial con la tradición postal del país.

Javier López Casarín presenta estampilla postal dedicada al satélite MXÁO-1 (Cortesía )

MXÁO-1 llega a una estampilla postal conmemorativa

Durante el acto, Javier López Casarín señaló que la emisión representa un motivo de orgullo para Álvaro Obregón y permitirá difundir el mensaje de que “todo es posible”. El alcalde destacó que el microsatélite simboliza una apuesta por acercar la ciencia y el conocimiento especializado a los desafíos de las ciudades.

Por su parte, Violeta Abreu González resaltó que el timbre postal contará una historia de colaboración e innovación mexicana. También explicó que el correo y la exploración espacial comparten el propósito de llegar a más lugares y contribuir a conocer y atender mejor las necesidades del país.

En la ceremonia participaron además Pedro Díaz de la Vega García, coordinador del Clúster Universitario de Alto Nivel en Álvaro Obregón, y Enrique Pacheco Cabrera, Mission Manager del MXÁO-1.

Microsatélite MXÁO-1 fue puesto en órbita en noviembre de 2025

El MXÁO-1 fue puesto en órbita el 28 de noviembre de 2025, como parte de la misión Transporter-15 de SpaceX, lanzada desde la Base Aérea de Vandenberg, California. Su desarrollo se realizó mediante la colaboración entre el gobierno, la academia y la industria, con la participación del Clúster Universitario de Alto Nivel, la empresa mexicana Macrolab y la compañía surcoreana Nara Space.

El satélite cuenta con una cámara multiespectral de alta resolución de 1.5 metros por píxel y opera a una altitud de entre 500 y 550 kilómetros. Su función es generar imágenes e información de la superficie terrestre que puedan utilizarse para analizar cambios ambientales y apoyar la planeación urbana.

Los datos obtenidos pueden contribuir al monitoreo de zonas naturales, barrancas y cauces, así como a la identificación de riesgos relacionados con incendios y deslaves. También se contempla su uso para la planeación de infraestructura, movilidad y seguridad.

La información satelital está destinada a su procesamiento y análisis en el Centro de Monitoreo y Análisis ubicado en Santa Fe, con la participación de especialistas y académicos. El objetivo es convertir los datos en conocimiento útil para la toma de decisiones públicas y el desarrollo sostenible.

Javier López Casarín presenta estampilla postal dedicada al satélite MXÁO-1 (Cortesía )

Álvaro Obregón y Correos de México mantienen colaboración institucional

La emisión conmemorativa forma parte de la colaboración entre la Alcaldía Álvaro Obregón y Correos de México, instituciones que el pasado 24 de abril firmaron un convenio para modernizar oficinas postales, mejorar la imagen urbana y fortalecer los servicios de correspondencia y paquetería.

Con la estampilla dedicada al MXÁO-1, ambas instituciones vinculan el valor histórico y cultural del servicio postal con un proyecto científico y tecnológico desarrollado desde la Ciudad de México.

La emisión de 300 mil piezas permitirá difundir el proyecto de observación terrestre y destacar la participación de instituciones académicas y empresas en el desarrollo de tecnología aplicada al análisis del territorio.