La Alcaldía Álvaro Obregón y el Servicio Postal Mexicano (SEPOMEX) presentaron una estampilla conmemorativa dedicada al microsatélite de observación terrestre MXÁO-1, un proyecto de innovación tecnológica impulsado desde la demarcación. La emisión contempla 300 mil estampillas que llevarán a distintos destinos una referencia a la investigación científica y el desarrollo tecnológico mexicano.
La ceremonia se realizó en el Palacio Postal, en el Centro Histórico de la Ciudad de México, con la participación del alcalde Javier López Casarín y la directora general de Correos de México, Violeta Abreu González, quienes destacaron el valor de vincular la exploración espacial con la tradición postal del país.
MXÁO-1 llega a una estampilla postal conmemorativa
Durante el acto, Javier López Casarín señaló que la emisión representa un motivo de orgullo para Álvaro Obregón y permitirá difundir el mensaje de que “todo es posible”. El alcalde destacó que el microsatélite simboliza una apuesta por acercar la ciencia y el conocimiento especializado a los desafíos de las ciudades.
Por su parte, Violeta Abreu González resaltó que el timbre postal contará una historia de colaboración e innovación mexicana. También explicó que el correo y la exploración espacial comparten el propósito de llegar a más lugares y contribuir a conocer y atender mejor las necesidades del país.
En la ceremonia participaron además Pedro Díaz de la Vega García, coordinador del Clúster Universitario de Alto Nivel en Álvaro Obregón, y Enrique Pacheco Cabrera, Mission Manager del MXÁO-1.
Microsatélite MXÁO-1 fue puesto en órbita en noviembre de 2025
El MXÁO-1 fue puesto en órbita el 28 de noviembre de 2025, como parte de la misión Transporter-15 de SpaceX, lanzada desde la Base Aérea de Vandenberg, California. Su desarrollo se realizó mediante la colaboración entre el gobierno, la academia y la industria, con la participación del Clúster Universitario de Alto Nivel, la empresa mexicana Macrolab y la compañía surcoreana Nara Space.
El satélite cuenta con una cámara multiespectral de alta resolución de 1.5 metros por píxel y opera a una altitud de entre 500 y 550 kilómetros. Su función es generar imágenes e información de la superficie terrestre que puedan utilizarse para analizar cambios ambientales y apoyar la planeación urbana.
Los datos obtenidos pueden contribuir al monitoreo de zonas naturales, barrancas y cauces, así como a la identificación de riesgos relacionados con incendios y deslaves. También se contempla su uso para la planeación de infraestructura, movilidad y seguridad.
La información satelital está destinada a su procesamiento y análisis en el Centro de Monitoreo y Análisis ubicado en Santa Fe, con la participación de especialistas y académicos. El objetivo es convertir los datos en conocimiento útil para la toma de decisiones públicas y el desarrollo sostenible.
Álvaro Obregón y Correos de México mantienen colaboración institucional
La emisión conmemorativa forma parte de la colaboración entre la Alcaldía Álvaro Obregón y Correos de México, instituciones que el pasado 24 de abril firmaron un convenio para modernizar oficinas postales, mejorar la imagen urbana y fortalecer los servicios de correspondencia y paquetería.
Con la estampilla dedicada al MXÁO-1, ambas instituciones vinculan el valor histórico y cultural del servicio postal con un proyecto científico y tecnológico desarrollado desde la Ciudad de México.
La emisión de 300 mil piezas permitirá difundir el proyecto de observación terrestre y destacar la participación de instituciones académicas y empresas en el desarrollo de tecnología aplicada al análisis del territorio.