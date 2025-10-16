De acuerdo con los datos del Sistema Unificado de Atención Ciudadana (SUAC) y la Secretaría de Obras y Servicios (SOBSE), la alcaldía Álvaro Obregón es la que presenta menos reportes de baches en la CDMX.

Álvaro Obregón se convierte en un referente

El gobierno encabezado por Javier López Casarín ha mantenido un programa permanente de reparación de baches y reencarpetado en vialidades de la zona, con el fin de mejorar la movilidad y garantizar calles más seguras y transitables.

Durante la noche del 14 de octubre, el alcalde supervisó los avances que se tienen en el reencarpetado de la Avenida Lomas de Capula, una obra que contempla 9 mil metros cuadrados de superficie intervenida. Además, se ha realizado la rehabilitación de calles aledañas, para alcanzar un total de 15 mil metros cuadrados en vialidades mejoradas.

EL gobierno de Javier López impulsa programa permanente de mejoramiento vial (Cortesía)

Asimismo, señaló que el programa de mantenimiento vial opera de forma continua con cuadrillas distribuidas estratégicamente en toda la alcaldía, quienes atienden los reportes que llegan al chatbot Dalia, de los recorridos de atención vecinal y las jornadas del programa Martes Obregonense, que encabeza Javier López.

De acuerdo con la Agencia Digital de Innovación Pública, Álvaro Obregón mantiene los índices más bajos de incidencias viales relacionadas con daños en la carpeta asfáltica, consolidándose como un referente en mantenimiento vial en la CDMX.