La Alcaldía Cuauhtémoc a cargo de Alessandra Rojo de la Vega, retiró 62 toneladas de triques y basura durante una jornada de limpieza en las colonias Obrera y Doctores, en la Ciudad de México. Las acciones incluyeron recorridos por 21 puntos de ambas zonas, con el objetivo de mejorar las condiciones de limpieza y orden en las calles.

Por órdenes de la alcaldesa Ale Rojo de la Vega, se desplegaron 21 vehículos para realizar los trabajos y llevó a cabo labores de sensibilización en los puntos donde se detectó presencia de personas en situación de calle.

Alcaldía Cuauhtémoc retira triques y basura (cortesía )

Jornada de limpieza en Obrera y Doctores

De acuerdo con la alcaldía, en 11 de los 21 puntos recorridos se encontró presencia de personas en situación de calle, por lo que se realizaron acciones de sensibilización.

Para la jornada se utilizaron tres camiones de volteo, 10 camionetas de redilas y ocho camionetas tipo pick-up. En total, se atendió a 36 personas, de las cuales 27 eran hombres y nueve mujeres.

Los trabajos se efectuaron en vialidades como Doctor Vértiz, Fray Servando, Chapultepec y Diagonal 20 de Noviembre, como parte de las acciones de atención y limpieza en la zona.

Alcaldía Cuauhtémoc retira triques y basura (cortesía )

Alcaldía Cuauhtémoc señala respeto a los derechos humanos

La administración de la alcaldesa Ale Rojo de la Vega indicó que las intervenciones dirigidas a atender la presencia de personas en situación de calle se realizan con respeto a sus derechos humanos y conforme a las disposiciones aplicables de acuerdo a la Ley de Justicia Cívica de la Ciudad de México.

Alcaldía Cuauhtémoc retira triques y basura (cortesía )

Con estas acciones, el gobierno de la demarcación busca mantener calles más limpias y ordenadas en las colonias Obrera y Doctores, mediante recorridos, retiro de residuos y atención a las personas identificadas durante la jornada.