La alcaldía Cuauhtémoc retiró 95 vehículos abandonados de la vía pública durante las últimas dos semanas, como parte de los operativos de chatarrización realizados en distintas colonias de la demarcación. Con estas acciones, suman 4 mil 332 unidades retiradas durante la administración encabezada por Alessandra Rojo de la Vega.

La Dirección General de Seguridad Ciudadana informó que estos operativos buscan liberar las calles de automóviles en estado de abandono que obstruyen el tránsito. Además, durante la actual administración se han colocado 5 mil 937 fajillas para solicitar a los propietarios que retiren sus vehículos de la vía pública.

Alcaldía Cuauhtémoc retira seis vehículos abandonados en la colonia Doctores

Este lunes se realizó un operativo en la colonia Doctores, donde las autoridades remolcaron seis automóviles a un depósito vehicular. Las unidades se encontraban en visible estado de abandono en las calles Doctor Andrade, Doctor Vértiz, Claudio Bernard, Doctor Liceaga, Doctor Lucio y Bolivia, donde obstruían el libre tránsito.

Antes de retirar los vehículos, las autoridades notificaron a sus propietarios para solicitarles que los movieran. Al no obtener respuesta, procedieron conforme al operativo de chatarrización, en coordinación con la Subsecretaría de Control de Tránsito.

Alcaldía Cuauhtémoc retira autos abandonados en la colonia Doctores. (Cortesía)

De acuerdo con la alcaldía, los operativos forman parte de las acciones para atender la presencia de vehículos abandonados en las calles y mejorar las condiciones de movilidad en las colonias de la demarcación.

Además de las 4 mil 332 unidades retiradas, las autoridades han colocado fajillas a 5 mil 937 vehículos para pedir a sus propietarios que los retiren de la vía pública.

La administración de Alessandra Rojo de la Vega mantiene estas acciones en distintas zonas de Cuauhtémoc, con el propósito de liberar espacios públicos ocupados por vehículos en estado de abandono.