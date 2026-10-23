La alcaldesa de Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega, encabezó el encuentro “Tu voz cuenta, aquí se escucha”, en el que la demarcación reconoció a 330 mujeres líderes de las 33 colonias por su trabajo y participación en sus comunidades.

El evento se realizó para conmemorar el 73 aniversario del reconocimiento del derecho de las mujeres a votar y ser votadas en México. Durante el encuentro, la alcaldesa señaló que, pese a los avances en materia de derechos, todavía existen barreras que impiden a las mujeres ejercerlos plenamente.

Entre los desafíos mencionó la violencia, el miedo en los espacios públicos y la distribución desigual de las tareas de cuidado.

Ale Rojo de la Vega en “Tu voz cuenta, aquí se escucha” (cortesía )

Ale Rojo de la Vega destaca la participación comunitaria de las mujeres

Durante el encuentro, la alcaldesa Ale Rojo de la Vega reconoció a las mujeres que se organizan, gestionan mejoras y expresan las necesidades de sus calles y colonias.

La alcaldesa destacó que su trabajo contribuye a mejorar la vida cotidiana de las comunidades y subrayó que la participación comunitaria de las mujeres es fundamental para atender los problemas de la demarcación.

Ale Rojo de la Vega en “Tu voz cuenta, aquí se escucha” (cortesía )

Tarjeta Violeta y los retos de las mujeres cuidadoras

La alcaldesa Ale Rojo de la Vega también puso énfasis en la importancia de reconocer las labores de cuidado, que continúan recayendo principalmente en las mujeres.

En este contexto, mencionó la Tarjeta Violeta como uno de los apoyos de su administración dirigido a las cuidadoras.

Asimismo, llamó a mantener la organización y el trabajo conjunto para que las nuevas generaciones de mujeres tengan mayores oportunidades y puedan desarrollarse en condiciones de libertad y seguridad.

Con el reconocimiento a las 330 representantes comunitarias, la Alcaldía Cuauhtémoc destacó la contribución de las mujeres a la organización vecinal y a la atención de las necesidades de sus comunidades.