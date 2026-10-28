La alcaldía Cuauhtémoc realizó una jornada de limpieza profunda en el Parque España, el Jardín Pushkin y la Plaza Río de Janeiro, por instrucción de la alcaldesa Alessandra Rojo de la Vega, luego de que tres perros murieran por una presunta intoxicación y otros animales permanecieran hospitalizados.

Los trabajos se llevaron a cabo con la participación de más de 100 trabajadores de Servicios Urbanos y de Obras y Desarrollo Urbano, además de unidades y equipo especializado. Las labores incluyeron la limpieza de andadores, el lavado de superficies y el retiro y reemplazo de la gravilla en el área canina del Parque España.

Alcaldía Cuauhtémoc retira gravilla y limpia áreas caninas del Parque España

Como parte de las acciones preventivas, las cuadrillas retiraron la gravilla del área destinada a perros en el Parque España para sustituirla por material nuevo. También realizaron el lavado de andadores y la limpieza de jardineras en los tres espacios públicos.

Para atender los trabajos, se utilizaron pipas de agua, seis camiones de volteo, un vehículo tipo vactor y dos unidades bobcat. Las labores fueron coordinadas principalmente por la Dirección General de Servicios Urbanos y la Dirección de Obras y Desarrollo Urbano.

Mientras avanzaba la limpieza, personal de la Dirección de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil y de la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial (PAOT) realizó recorridos para buscar posibles cebos relacionados con los casos de intoxicación. De acuerdo con la alcaldía, hasta el momento de la emisión del boletín no se habían encontrado nuevos cebos.

Ale Rojo de la Vega pide información para esclarecer la muerte de perros

Durante un recorrido por las calles de Atlixco y Veracruz, Alessandra Rojo de la Vega tocó puertas y conversó con vecinos para solicitar información que contribuya a esclarecer lo ocurrido. La alcaldesa también pidió a la ciudadanía compartir fotografías, imágenes o cualquier dato que pueda ayudar a las investigaciones.

La alcaldía Cuauhtémoc llamó a las personas que cuenten con información sobre los hechos a proporcionarla a las autoridades. Asimismo, pidió reportar cualquier posible cebo que se localice en parques, calles u otros espacios públicos, con el propósito de contribuir a las investigaciones y prevenir nuevos casos.