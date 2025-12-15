Los tótems metalicos con la imagen de la Diana Cazadora, insignia de la alcaldía Cuauhtemoc, gobernada por Alessandra Rojo de la Vega, colocados en espacios públicos no cuentan con un contrato que revele su precio. La alcaldesa reaccionó y confirmó que no existen contratos de los tótems en Cuauhtémoc:

Por si alguien tiene dudas de los Tótems de la alcaldía Cuauhtémoc: no hay contratos, porque la alcaldía no gastó un solo peso en ellos. Pero les cuesta mucho trabajo, entender que en esta alcaldía colaboramos y hacemos alianzas con organizaciones y todo aquel o aquella que quiera ayudar a las vecinas y vecinos (...) Y que quede claro, aquí estamos combatiendo la corrupción que hubo más de 12 años en la alcaldía y por eso a quienes sacamos están tan preocupados. Alessandra Rojo de la Vega

A la fecha no se conoce cuánto o quién invirtió en la fabricación e instalación de los tótems que identifican a la alcaldía Cuauhtémoc.

LatinUS realizó una solicitud de información a la alcaldía Cuauhtémoc, pero las autoridades dijeron que no cuentan con el contrato de estas estructuras metálicas que se han instalado en baquetas, camellones y parques como marketing de la alcaldesa.

¿Alcaldía Cuauhtémoc puede intervenir parques y banquetas con tótems de la Diana Cazadora?

De la misma manera se desconoce si la alcaldía Cuauhtémoc cuenta con los permisos para intervenir las banquetas y parques con los mencionados tótems metálicos que tienen la imagen de la Diana Cazadora.

La jefatura de Unidad Departamental de Adquisiciones de la Alcaldía Cuauhtémoc, con base en la Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal dijo que no tiene un contrato con las características de lo que mencionaba LatinUS.

Vuelve la polémica en torno a Alessandra Rojo de la Vega

La polémica se encendió otra vez luego de que a mitad del año la alcaldesa Alessandra Rojo de la Vega ordenó el retiro de la escultura de Ernesto Che Guevara y Fidel Castro que se instaló en la colonia Tabacalera en el año 2017.

Cabe recordar que en esas fechas se desataron protestas por integrantes de la comunidad cubana y mexicanos simpatizantes del Che Guevara y Fidel Castro contra el retiro de las estatuas.

Cabe recordar que esas estatuas se encuentran en bodegas y se ha anunciado que se pretenden fundir para reutilizar los materiales.