Lilly Téllez, senadora del Partido Acción Nacional (PAN) y expresentadora de noticias de TV Azteca, fue una de las oradoras en el cumpleaños de Ricardo Salinas Pliego.

Desde la Arena CDMX, Lilly Téllez felicitó a Ricardo Salinas Pliego por su “arrojo para hacerle cara a los corruptos”.

Así lo dijo en referencia a las críticas que el empresario ha hecho contra los “gobiernícolas”, contra los requerimientos de pago de impuestos, contra la corrupción y más vinculados a Morena.

“No tengan miedo de luchar contra los corruptos que están ahorita del gobierno. Fuera Morena, aquí hay pura gente buena, no tengan miedo en alzar la voz... hay que defender a México... ya no queremos vivir con miedo y lo primero que hay que hacer es perder el miedo a los corruptos, perder el miedo al gobierno mafioso... y vamos a echarlos... felicito a Ricardo Salinas Pliego por su cumpleaños y porque ha tenido el arrojo de hacerle cara a los corruptos desde hace muchos años...” Lilly Téllez

Lilly Téllez asegura que Ricardo Salinas Pliego se rebela ante injusticias

Lilly Téllez agregó que Ricardo Salinas Pliego no ha tenido miedo de rebelarse ante lo que dijo son injusticias, ineptitud y abusos del gobierno.

Cabe recordar que entre otras polémicas, Ricardo Salinas Pliego tiene varios procesos legales por créditos fiscales ante los cuales se ha amparado para alargar los mismos.

Lilly Téllez pide sacar a Morena del gobierno

Lilly Téllez no solo se dirigió al cumpleañero Ricardo Salinas Pliego sino a los asistentes a quienes envió un mensaje político.

Ahí pidió que no tengan miedo, luchen contra los corruptos y saquen a Morena.

De la misma manera dijo que ya es hora de tener un país en paz, de gente buena y alzar la voz a favor de un México sin miedo.