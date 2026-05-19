La alcaldesa Alessandra Rojo de la Vega respondió a los cuestionamientos de diputadas y diputados locales durante su comparecencia ante las Comisiones Unidas de Alcaldías y Límites Territoriales, Gobierno y Políticas Públicas, y Administración Pública Local del Congreso de la Ciudad de México.

Durante su intervención, defendió las acciones emprendidas por su administración en temas de seguridad, comercio en vía pública, recuperación del espacio público, programas sociales, servicios urbanos y transparencia, al señalar que su gobierno decidió enfrentar problemáticas que durante años permanecieron sin atención en la alcaldía Cuauhtémoc.

Somos el gobierno del cómo sí. El gobierno que decidió dejar de administrar inercias para empezar a recuperar el orden, la seguridad y la confianza de la gente. Alessandra Rojo de la Vega, alcaldesa de la Cuauhtémoc.

Ale Rojo de la Vega defiende operativos contra comercio informal y franeleros

La alcaldesa informó que actualmente existen 13 mil 553 registros en el Sistema de Comercio en Vía Pública (SISCOVIP), mientras que diversos grupos aseguran controlar cerca de 40 mil puestos informales en calles de la demarcación.

En ese contexto, reiteró que su administración continuará con las acciones para recuperar banquetas y vialidades, luego de liberar más de 65 mil metros de espacio público y retirar más de 96 mil kilogramos de estructuras metálicas ilegales.

En materia de seguridad, destacó que más de 3 mil 200 franeleros han sido remitidos ante el Ministerio Público como parte de los operativos implementados para combatir redes de extorsión y cobros ilegales en vía pública.

También recordó que la alcaldía impulsó una iniciativa para endurecer sanciones contra extorsionadores, propuesta que posteriormente fue aprobada como ley.

En cuanto al desarrollo económico, detalló que entre noviembre de 2025 y mayo de 2026 la bolsa de trabajo de la alcaldía brindó atención a más de 713 personas buscadoras de empleo y actualmente mantiene 362 vacantes activas.

Ale Rojo de la Vega destaca avances en seguridad y empleo en Cuauhtémoc. (Cortesía)

Alcaldía Cuauhtémoc mantiene programas sociales y atención pese a juicios heredados

Alessandra Rojo de la Vega señaló que la alcaldía enfrenta actualmente 582 juicios laborales heredados de administraciones anteriores, de los cuales 369 ya cuentan con laudo y representan una carga superior a los 72 millones de pesos.

No obstante, aseguró que esta situación no ha frenado la operación de los servicios públicos ni de los programas prioritarios de atención social.

En materia de cuidados y apoyo a grupos vulnerables, destacó que la demarcación cuenta con 18 Centros de Desarrollo Infantil (CENDI) que atienden a cerca de 850 niñas y niños, además del CADAM para personas adultas mayores y un centro comunitario destinado a personas con discapacidad.

Asimismo, resaltó la implementación de la Tarjeta Violeta, la red de lactarios y diversas políticas públicas con perspectiva de género impulsadas por su administración.

La alcaldesa subrayó que los CENDI representan espacios fundamentales para las familias de la demarcación, al brindar atención y cuidado a niñas y niños mientras madres y padres desarrollan sus actividades laborales.

Ale Rojo de la Vega destaca avances en seguridad y empleo en Cuauhtémoc. (Cortesía)

También respondió a los señalamientos sobre los tótems informativos instalados en la alcaldía, al precisar que no implicaron gasto para el presupuesto público y forman parte de una estrategia de orientación ciudadana, atención de emergencias e iluminación urbana rumbo al Mundial 2026.

Finalmente, aseguró que la alcaldía ha atendido de manera puntual auditorías y requerimientos relacionados con el ejercicio presupuestal 2025.