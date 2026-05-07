La presidenta municipal de Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega, encabezó la entrega de la rehabilitación de la cancha de básquetbol en la Plaza Giordano Bruno, como homenaje al rapero mexicano Óscar Botello, mejor conocido como Milkman.

Esta rehabilitación forma parte de una estrategia permanente enfocada en la recuperación de espacios públicos de la demarcación, con el objetivo de que las niñas, niños y jóvenes puedan disfrutar de ellos.

Renace Cuauhtémoc suma más de 40 espacios públicos recuperados

Las autoridades municipales detallaron que el rapero se acercó al gobierno de la alcaldía para presentar un proyecto de recuperación de esta cancha con un diseño propio, situación que se alinea con la estrategia Renace Cuauhtémoc, impulsada por la mandataria.

“Fue Milkman quien nos contactó (...) nos dijo que él quería recuperar esta cancha aquí en la colonia Juárez, un vecino, un artista y en el camino lamentablemente perdió la vida. Y nosotras hoy queremos honrar su vida, honrar su talento, honrar su diseño haciendo esta cancha que era un sueño para él. Era un sueño dejársela a su comunidad” Alessandra Rojo de la Vega, alcaldesa de Cuauhtémoc

Recuperación de espacios públicos busca mejorar seguridad en Cuauhtémoc (cortesía)

La cancha de la Plaza Giordano Bruno tiene acceso desde las calles Versalles y Liverpool y es uno de los 40 espacios recuperados durante la administración de Alessandra Rojo de la Vega.

Asimismo, se detalló que la rehabilitación incluyó trabajos de rehabilitación de herrería y pintura, labores que fueron realizadas en coordinación con el sector privado.

“Nosotras creemos en la inversión pública y privada, en conectar a la gente, en escuchar buenas prácticas de otros gobiernos; todo lo que sume a las y los vecinos de esta alcaldía, siempre vamos a estar impulsando para que vivan mejor” Alessandra Rojo de la Vega, alcaldesa de Cuauhtémoc

Recuperación de espacios públicos busca mejorar seguridad en Cuauhtémoc (cortesía)

La alcaldía Cuauhtémoc ha realizado labores de retiro de autos en situación de abandono, limpieza de calles y reordenamiento de la vía pública, situaciones que han logrado una baja de más de 7 puntos porcentuales en la percepción de inseguridad, de acuerdo con el INEGI.

Finalmente, Alessandra Rojo reafirmó su compromiso de continuar impulsando acciones de recuperación de espacios para mejorar la calidad de vida de las familias en la demarcación y garantizar lugares de recreación seguros y dignos.