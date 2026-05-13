Las fuertes lluvias registradas en la Ciudad de México durante la tarde del martes provocaron encharcamientos, caída de árboles y afectaciones en distintas zonas de la alcaldía Cuauhtémoc, por lo que la alcaldesa Alessandra Rojo de la Vega supervisó personalmente los trabajos de atención realizados por la llamada Brigada Tormenta.

Las acciones se concentraron principalmente en las colonias Buenavista, Guerrero y Doctores, donde cuadrillas de Servicios Urbanos realizaron labores de desazolve, limpieza de coladeras y retiro de árboles caídos para reducir riesgos y evitar mayores afectaciones a vecinos y automovilistas.

Alcaldía Cuauhtémoc refuerza desazolve y retiro de árboles

Durante los recorridos, personal de la demarcación atendió distintos puntos con acumulación de agua y drenajes obstruidos; entre las zonas intervenidas estuvieron Degollado y Eje de Guerrero, Mina 93, Mina 33 y varias calles de la colonia Doctores.

Brigada Tormenta realizó labores de desazolve en colonias Buenavista, Guerrero y Doctores (cortesía)

Uno de los incidentes más relevantes ocurrió en las inmediaciones de Fray Servando y Eje Central, así como en Doctor Navarro y Doctor Barragán, donde se reportó la caída de tres árboles derivados de las fuertes rachas de viento y la lluvia registrada.

Rojo de la Vega afirmó que una de las prioridades de su administración es mantener presencia en las calles y responder rápidamente ante emergencias relacionadas con la temporada de lluvias, sobre todo en puntos históricamente vulnerables a inundaciones y encharcamientos.

Brigada Tormenta realizó labores de desazolve en colonias Buenavista, Guerrero y Doctores (cortesía)

Además, recordó que en semanas recientes se fortaleció la llamada “Operación Vactor”, estrategia enfocada en la limpieza preventiva de coladeras y registros hidráulicos en las 33 colonias de la demarcación.

Finalmente, señaló que las cuadrillas de la Brigada Tormenta permanecerán activas para realizar monitoreos permanentes y atender reportes ciudadanos. Asimismo, se hizo un llamado a la población a no tirar residuos en la vía pública para evitar problemas en el drenaje.