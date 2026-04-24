La alcaldesa Alessandra Rojo de la Vega entregó la rehabilitación del Jardín Dr. Ignacio Chávez, ubicado en la colonia Doctores, como parte del programa Renace Cuauhtémoc, con el objetivo de mejorar las condiciones del espacio y devolverlo a las familias de la zona.

Alessandra Rojo de la Vega transforma el Jardín Ignacio Chávez en espacio seguro y renovado

Durante un recorrido, la alcaldesa destacó que este proyecto forma parte de la estrategia para recuperar espacios públicos y fortalecer la convivencia social, al intervenir parques, calles, mercados y áreas comunes en la demarcación.

La rehabilitación incluyó limpieza general, pintura en juegos infantiles, ejercitadores y estructuras deportivas, así como la intervención de canchas y porterías.

También se realizaron trabajos en banquetas con relleno y concreto, además de la mejora de luminarias existentes y la instalación de cuatro nuevas unidades.

Asimismo, se rehabilitó la reja de la cancha de futbol, se dio mantenimiento a bancas y mobiliario urbano, y se instaló piso amortiguante en el área de juegos infantiles, lo que incrementa la seguridad para niñas y niños.

En el entorno del parque también se habilitó un espacio para mascotas, se reactivó la fuente y se atendió la presencia de personas en situación de calle, como parte de una intervención integral del espacio público.

La intervención forma parte de una estrategia permanente en las 33 colonias de la alcaldía, enfocada en mejorar la seguridad, la calidad de vida y la convivencia de quienes habitan y transitan en Ciudad de México.