La presidenta municipal de Mérida, Cecilia Patrón Laviada, firmó un convenio de colaboración turística, económica y cultural con la Alcaldía Cuauhtémoc, encabezada por Alessandra Rojo de la Vega. Esta alianza estratégica busca potenciar lo mejor de la capital yucateca y generar nuevas oportunidades de desarrollo para las familias meridanas.

Durante el encuentro, la alcaldesa Cecilia Patrón resaltó que en su administración el turismo se entiende como una herramienta de justicia social, cuyo objetivo principal es distribuir los beneficios económicos en todo el territorio para cerrar brechas de desigualdad.

Alessandra Rojo de la Vega y Cecilia Patrón consolidan convenio estratégico por el turismo

Este acuerdo se suma a una red de colaboración que Mérida ha construido con otras demarcaciones como Miguel Hidalgo y Cuajimalpa, con el fin de compartir experiencias exitosas y promover destinos de manera conjunta.

Un pilar fundamental de esta estrategia es el turismo comunitario. Durante 2025, el Ayuntamiento acompañó 10 proyectos en comisarías como Xcunyá, Tamanché, Chablekal, Dzityá, San José Tzal, Molas y San Pedro Chimay.

Iniciativas de meliponarios, rutas de senderismo y proyectos artesanales ya generan ingresos directos para las familias locales, priorizando siempre el empoderamiento y protección de las mujeres para que tengan más oportunidades de salir adelante.

Resultados históricos: Cecilia Patrón destaca el liderazgo de Mérida en competitividad y empleo

Los indicadores de la capital yucateca reflejan un crecimiento sin precedentes. En 2025, Mérida recibió a más de 2.2 millones de turistas, mientras que su aeropuerto movilizó a casi 4 millones de pasajeros.

Además, se han creado más de 5 mil 300 nuevos empleos, logrando un mínimo histórico en pobreza laboral del 17.8%, cifra que sitúa a la ciudad entre las 10 con mejor desempeño en el país, según el INEGI.

Actualmente, se suman 24 nuevos proyectos de inversión por más de 14 mil 300 millones de pesos con empresas globales como Walmart, Volvo y BBVA. Estas cifras consolidan a Mérida como la ciudad más competitiva del sureste (IMCO 2024) y la segunda más segura de toda América (CEOWORLD Magazine 2025).

El objetivo es claro, ordenar Mérida, crecer con justicia social y mejorar la calidad de vida de las meridanas y meridanos. Cecilia Patrón, Alcaldesa de Mérida.

Al evento asistieron también la síndica María Cristina Castillo y funcionarios de ambas administraciones para formalizar este pacto de gobernanza compartida.