Alessandra Rojo de la Vega encabezó una jornada de Limpia Cuauhtémoc en la colonia Obrera, donde junto con su gabinete atendió reportes ciudadanos relacionados con alumbrado público, desazolve, drenaje, poda, bacheo y balizamiento.

Los trabajos se concentraron en el polígono comprendido entre Juan A. Mateos, 5 de febrero, Antonio Solís y Simón Bolívar, donde la alcaldesa se sumó a las cuadrillas de trabajo y escuchó directamente las peticiones de vecinas y vecinos.

Alessandra Rojo de la Vega refuerza servicios urbanos en Cuauhtémoc

Durante la jornada participaron cerca de 300 servidoras y servidores públicos, quienes realizaron labores coordinadas en servicios urbanos, alumbrado, drenaje y vía pública.

Como parte de la intervención, se llevaron a cabo 56 reparaciones de luminarias, la poda de 10 árboles, así como trabajos de bacheo en 52 metros cuadrados y mil 500 metros lineales de balizamiento.

Además, se realizaron mil metros lineales de desazolve en la red de drenaje, el retiro de 200 kilogramos de mostrencos y la liberación de 5 mil metros lineales de vía pública, mejorando la movilidad y seguridad en la zona.

Alessandra Rojo de la Vega encabeza jornada de limpia en colonia Obrera. (Cortesía)

La alcaldesa destacó que estas acciones forman parte de una política permanente de atención al espacio público, por lo que las jornadas continuarán en distintas colonias de la demarcación.

Finalmente, hizo un llamado a la ciudadanía a sumarse al cuidado de su entorno, destacando que el trabajo conjunto permite avanzar hacia una alcaldía más ordenada, segura y funcional.