La alcaldesa de Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega, dio a conocer que, con el objetivo de atender el rezago que se tiene en las colonias, atender necesidades y asegurar obras que impacten en la vida de los habitantes, se destinarán más de 220 millones de pesos para infraestructura urbana.

Más de 220 mdp para repavimentación y espacios públicos en Cuauhtémoc

Durante la sesión del Concejo se detalló que estos recursos provienen de dos fondos adicionales: más de 143 millones de pesos del Fideicomiso de Infraestructura, Movilidad, Agua y Seguridad (FIMAS) y más de 77 millones de pesos por parte del Fondo de Repavimentación.

Rojo de la Vega explicó que los recursos del FIMAS se destinarán a repavimentación de calles, rehabilitación de banquetas y guarniciones en colonias como:

Hipódromo

Doctores

Tránsito

San Simón Tolnáhuac

Santa María la Ribera

Santa María Insurgentes

Cuauhtémoc mejorará infraestructura con fondos para calles y alumbrado (cortesía)

Además, se mejorará el alumbrado público en la Obrera, Centro y Ex Hipódromo de Peralvillo, mientras que en espacios públicos como el Parque España se realizarán labores de rehabilitación.

Por otra parte, los recursos del Fondo de Repavimentación se destinarán a mejorar las calles en diversas colonias de la demarcación, con el objetivo de priorizar espacios que han estado abandonados por años y mejorar la calidad de vida en la alcaldía.

“Estamos atendiendo necesidades reales de nuestras colonias. Calles, banquetas, parques y alumbrado que durante mucho tiempo se dejaron en el abandono. Hoy estamos invirtiendo para que nuestras familias, nuestras hijas e hijos tengan espacios dignos” Alessandra Rojo de la Vega, alcaldesa de la Cuauhtémoc

Con estas estrategias, Alessandra Rojo de la Vega reafirma su compromiso de impulsar acciones que se traduzcan en resultados tangibles para los y las vecinas de la alcaldía, mejorando la calidad de vida.