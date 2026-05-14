La Secretaría de Gestión Integral del Agua (SEGIAGUA) de la CDMX, una vez más, controló la fuga de agua que se registró en la calle 5 de mayo y avenida Tláhuac, en Iztapalapa.

La megafuga de agua que ciudadanos reportaron poco antes de las 11 de la mañana, se reactivó la noche del miércoles 13 de mayo por una nueva ruptura en un tubo de 36 pulgadas.

Un río de agua cubrió la calle 5. Vecinos nuevamente lidiaron con encharcamientos y filtraciones en sus hogares.

Hasta el momento, se desconoce si la tubería pudo ser perforada por la maquinaria pesada que se ubica en la zona, derivado de las labores de reparación.

Difunden video de la reactivación de la mega fuga de aguas en calles de la colonia Culhuacán, en la @Alc_Iztapalapa.

El agua comenzó a brotar nuevamente mientras se realizaban trabajos de reparación y el agua se extendió rápidamente por la calle 5 de Mayo.



Video: @AztecaNoticias pic.twitter.com/vWL5LuFGZZ — La Silla Rota (@lasillarota) May 14, 2026

Reparan ruptura que provocó megafuga de agua; trabajos concluirán en 36 horas

De acuerdo con personal de SEGIAGUA, aunque ya se controló la fuga en la colonia Ampliación Los Reyes Culhuacán, los trabajos concluirán en 36 horas.

Tiempo en que se sustituirá el tubo dañado y se realizarán pruebas de funcionamiento controladas, a fin de prevenir y cerciorarse de la inexistencia de nuevas rupturas.

Por su parte, equipo de Protección Civil continuará evaluando las propiedades que presentan afectaciones por filtración y estancamiento de agua.

En este momento hay presencia de trabajadores en la zona y maquinaría pesada.

Continúan trabajos de reparación por megafuga de agua en Iztapalapa (Captura de video )

¿Cómo apoyará el gobierno a las familias afectadas por la megafuga de agua en Iztapalapa?

Aunque inicialmente se habló de alrededor de 30 viviendas dañadas, tras una serie de evaluaciones, Protección Civil determinó que son 6 las estructuras afectadas:

4 viviendas con daños y enseres

4 viviendas con afectaciones en área de patio

2 escuelas

Propietarios están preocupados por lo que se han acercado a la alcaldesa de Iztapalapa para preguntar sobre la posibilidad de un apoyo para reparar los daños sobre todo porque las paredes de sus propiedades están sentidas y no soportarían una nueva inundación.

Ante esto, una residente reveló a N+ que les hablado sobre la posibilidad de ser trasladados a una propiedad del INVI.

“Iban a ver algo del INVI, para ver si nos pueden reubicar en un lugar“ Josefina Morales. Vecina afectada

Se espera que en las próximas horas, autoridades correspondientes actualicen la información sobre los trabajos de reparación así cómo brinden un apoyo a las familias afectadas.