La noche de este miércoles 13 de mayo, se reactivó la mega fuga de agua en la alcaldía Iztapalapa, en la Ciudad de México (CDMX), pese a labores de reparación.

Se trata de un tubo ubicado sobre la calle 5 de mayo, colonia Ampliación Los Reyes Culhuacán, el cual se presume se rompió nuevamente derramando miles de litros de agua potable sobre el pavimento.

Hasta el momento, se desconoce si la tubería pudo ser perforada por la propia maquinaria que se ubica en la zona, derivado de las labores de reparación.

Labores de reparación continúan tras reactivarse mega fuga de agua en Iztapalapa

A través de un comunicado, la Secretaría de Gestión Integral del Agua (SEGIAGUA) de la CDMX informó que las labores de reparación continúan tras reactivarse la mega fuga de agua en Iztapalapa.

Entre estos se prevé la sustitución de las partes dañadas, trabajos que estiman durarán al menos 36 horas.

Se reactiva mega fuga de agua en Iztapalapa pese a labores de reparación (SEGIAGUA)

Mediante un estatus de la situación, la dependencia manifestó dichos trabajos requerirán de pruebas de funcionamiento controladas, con la intención de verificar el estatus de la fuga.

Adicionalmente, el objetivo de las pruebas es fortalecer el abastecimiento de agua en la alcaldía Iztapalapa, durante y tras los trabajos para sustituir la tubería dañada.

Personal de SEGIAGUA y Protección Civil permanecerán en la zona para seguir evaluando los daños que sufrieron propiedades y locales aledaños a la fuga en la colonia Ampliación Los Reyes Culhuacán.