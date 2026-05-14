Durante la conferencia mañanera de Claudia Sheinbaum, el titular de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), Efraín Morales, informó que la inversión total para obras de protección en todo el país es de 11 mil 972 millones de pesos.

Por lo que 300 millones de pesos se han invertido en más de 60 equipos que ayudarán a la optimización del sistema de drenaje y el desazolve de 19 ríos.

Acciones que beneficiarán al Valle de México, pero sobre todo a la zona Oriente disminuyendo inundaciones en temporada de lluvias.

Reportan inundaciones en Bellas Artes y Alameda Central (Especial)

Conagua promete menos inundaciones en el oriente de CDMX con nuevas obras

Con el mantenimiento a los equipos de bombeos y adquisición de maquinaria, Conagua promete menos inundaciones este 2026.

Actualmente, se desarrollan obras en la zona Oriente en puntos que año tras año son los más afectados a causa de torrenciales lluvias:

Iztapalapa

Los Reyes

Chalco

Al respecto, Efraín Morales informa que las obras concluirán el 15 de mayo, día en que inicia la temporada de huracanes, aunque algunas tardarán más días.

El colector de Teotongo ya opera con 44 equipos, mientras que el colector de Chalco, estará listo en su totalidad después de la temporada de lluvias; sin embargo, ya funciona.

“La segunda etapa del colector de Chalco, se termina días después. Nos permitirá retirar auxilios de bombeo que tiene, pero el colector está en términos óptimos funcionando“ Efraín Morales, titula de Conagua

En zona Oriente habrá menos inundaciones

De acuerdo con el titular de Conagua, se requieren de obras complementarias y redes que se encuentran a nivel de calle o cuadras, así como equipos de bombeo para reducir la probabilidad de inundaciones en la zona Oriente.

Para ello, autoridades del Estado de México y de CMDX están trabajando en conjunto.

Se trabaja en la optimización del sistema de drenaje y la ampliación de la capacidad en dos puntos de salida: