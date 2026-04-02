Tras denuncias vecinales por condiciones insalubres, la alcaldesa Alessandra Rojo de la Vega instruyó un operativo encabezado por personal de Atención a Poblaciones Prioritarias de la Dirección General de Desarrollo Social de la Alcaldía Cuauhtémoc.

Como resultado, se retiraron ocho campamentos instalados en la vía pública y se recolectaron más de 20 toneladas de residuos, principalmente en zonas de Tlatelolco, Morelos y Peralvillo.

Alessandra Rojo de la Vega impulsa operativo para atender personas en situación de calle

Durante las intervenciones, un total de 21 personas en situación de calle fueron sensibilizadas y recibieron información sobre alternativas de atención, incluyendo la posibilidad de acudir a albergues del Gobierno de la Ciudad de México.

El operativo inició en Peñón y Santa Lucía, en la colonia Morelos, donde se desinstaló un campamento sin presencia de personas al momento de la intervención.

Posteriormente, las brigadas recorrieron distintos puntos de la demarcación como Canal del Norte y Toltecas, Ferrocarril Hidalgo, así como Reforma Norte y Flores Magón en Tlatelolco, donde se localizaron varias personas.

También se atendieron puntos en la colonia Peralvillo, sobre González Bocanegra, y en cruces como Paseo de la Reforma y Gorostiza, así como en Calzada de Guadalupe y Juventino Rosas.

Cuauhtémoc retira 8 campamentos y más de 20 toneladas de basura. (Cortesía)

Alcaldía Cuauhtémoc retira residuos y recupera espacios públicos en la demarcación

Durante el operativo se retiraron diversos objetos que representaban un riesgo, como ropa, muebles improvisados, cobijas, colchones, utensilios domésticos y objetos punzocortantes, además de estructuras metálicas, tapas de coladera y hasta un tablero de básquetbol.

Estas acciones contribuyen a mejorar las condiciones sanitarias, reducir riesgos y recuperar espacios públicos para la ciudadanía.

Asimismo, se mantuvo comunicación con vecinas y vecinos, a quienes se invitó a reportar posibles reincidencias, en coordinación con la Secretaría de Bienestar.

Con este tipo de operativos, la Alcaldía Cuauhtémoc refuerza su estrategia para ordenar el espacio público, mejorar el entorno urbano y vincular a las personas en situación de calle con alternativas de atención institucional.