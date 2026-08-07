Monterrey informa que, a partir del 1 de septiembre, será obligatorio contar con la tarjeta de la Regio Ruta para acceder al sistema de transporte gratuito que opera en distintos sectores del municipio.

La Regio Ruta ofrece servicio por diversas avenidas principales de Monterrey, facilitando el traslado diario de miles de personas hacia sus centros de trabajo, escuelas, servicios y otras actividades.

¿Qué se necesita para tramitar la tarjeta de la Regio Ruta?

Para obtener la tarjeta de la Regio Ruta únicamente es necesario presentar una identificación oficial y un comprobante de domicilio.

En el caso de los menores de edad, las madres, padres o tutores podrán realizar el registro presentando únicamente la CURP del menor.

Las personas interesadas pueden acudir de lunes a viernes, de 08:00 a 17:00 horas, a cualquiera de los módulos habilitados por el Gobierno de Monterrey:

Centro de Atención Palacio Municipal

Centro de Atención Garza Sada

Centro de Atención Parque Aztlán

Centro de Atención Parque Tucán

Centro de Atención Maderería La Victoria

El Gobierno de Monterrey reiteró el llamado a tramitar la tarjeta antes del 1 de septiembre, fecha en la que será un requisito indispensable para utilizar el servicio gratuito de la Regio Ruta.