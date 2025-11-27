El Cascanueces inaugura la temporada navideña en la CDMX con una función gratuita.

La explanada del Palacio de Bellas Artes se llenará de arte y baile con una presentación especial de El Cascanueces a finales de noviembre.

El Cascanueces de PILARES en la explanada de Palacio de Bellas Artes (PILARES)

El Cascanueces en la CDMX: Fecha y horario de la presentación

Niñas y niños que estudian en los Puntos de Innovación, Libertad, Arte, Educación y Saberes (PILARES) darán una función gratis de El Cascanueces:

Lugar: Explanada del Palacio de Bellas Artes

Fecha: 28 de noviembre

Horario: 11:30 de la mañana

Alumnos del taller de danza, baile y música de los 300 centro de PILARES serán los protagonistas de la función de El Cascanueces en la explanada de Palacio de Bellas Artes.

El Cascanueces presentada por PILARES está basada en la obra de Piotr Ilich Tchaikovsky y promete ser una adaptación innovadora e inolvidable.

PILARES presentará El Cascanueces en la explana del Palacio de Bellas Artes (Especial)

PILARES impulsa el talento artístico de las niñas y niños de la CDMX

La presentación de El Cascanueces de las niñas y niños de PILARES es parte del arduo trabajo y compromiso de las infancias de la CDMX.

A lo largo del año, PILARES organiza presentaciones donde sus alumnos muestra su talento y el trabajo que llevan a cabo en sus talleres.

Durante la Fiesta de Culturas Comunitarias en el Zócalo capitalino, 350 niños de la Orquesta Monumental de PILARES se presentaron ante cientos de asistentes.

La presentación de El Cascanueces de PILARES promete ser un evento familiar donde sus alumnos mostrarán su talento.