Junior H -de 24 años de edad- envió una carta en la que se dirigió al gobierno de Jalisco para que pueda reagendar el concierto que le cancelaron el mes pasado.

El cantante se presentaría en una Plaza de Toros en Guadalajara el 16 de noviembre. El evento fue suspendido después de que el gobierno de Zapopan le impusiera una multa por interpretar una canción que supuestamente incitaba a la violencia.

Junior H dispuesto a hacer servicio comunitario en Jalisco para que le permitan cantar

En su escrito, el equipo legal de Junior H establece la posibilidad de que el cantante pueda realizar servicio comunitario a cambio de que le permitan cantar.

Sin embargo, y pese a que la carta fue dirigida al gobierno estatal, el municipio es la entidad que otorga los permisos para este tipo de eventos.

Junior H, cantante (Agencia México)

A pesar de haber sido citado a declarar, el cantante no enfrenta actualmente una carpeta de investigación en su contra.

Aún así, la multa en Zapopan le generó problemas en su agenda de conciertos para el estado de Jalisco, por lo que esta carta es un intento para poder cumplir con sus fans.

Junior H es solo uno de los muchos artistas de regional mexicano que se han encontrado con “trabas” para sus presentaciones.

Pues desde la prohibición de corridos y canciones que hagan apología del delito, se han implementado una serie de medidas que van desde multas hasta cancelaciones de conciertos, como en este caso.

Hasta el momento, Junior H no ha tenido respuesta a sus solicitudes por parte del estado ni de los municipios.