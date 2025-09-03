Este 3 de septiembre la CDMX nuevamente registrará fuertes lluvias, de acuerdo con el pronóstico de clima de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC).

¿A qué hora va a llover hoy en CDMX 3 de septiembre? En la CDMX el pronóstico de lluvia es a partir de las 16:00 horas.

Se registrarán fuertes lluvias, posiblemente acompañadas de actividad eléctrica y caída de granizo.

#PronósticoDelTiempo || ¡Excelente día!



Este miércoles el ambiente será cálido con cielo mayormente nublado en la Ciudad de México.



Se pronostican lluvias fuertes 🌧️, actividad eléctrica🌩️ y posible caída de granizo☔️.



— Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) September 3, 2025

El pronóstico de la SGIRPC señala que las zonas afectadas principalmente serán sur y poniente.

También se van a registrar fuertes vientos de hasta 45 kilómetros por hora en el pronóstico de clima severo anunciado este 3 de septiembre.

El pronóstico señala que las lluvias podrían durar durante la tarde, noche y parte de la madrugada del 4 de septiembre pues las lluvias fuertes van a culminar alrededor de las 2:00 horas de la madrugada de 4 de septiembre.

Durante la madrugada, la Secretaría de Gestión Integral del Agua a través de la Brigada Tlaloque atendió diversos encharcamientos y realizó desazolves en alcaldías cómo Venustiano Carranza, Cuauhtémoc y Gustavo A. Madero.

— Secretaría de Gestión Integral del Agua (@SEGIAGUA) September 3, 2025

Conagua prevé que lluvias se puedan adelantar en CDMX e informa del huracán Lorena

De acuerdo con el pronóstico de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) las lluvias podrían adelantarse y registrarse chubascos en las 16 alcaldías de la CDMX en el pierdo de tiempo de las 6:00 a las 9:00 horas.

Cabe mencionar que el huracán Lorena está en ascenso y podría subir a categoría 2 durante la noche de este 3 de septiembre o madrugada del 4 de septiembre.

Este huracán no afecta directamente a la CDMX peoro es importante para el occidente y norte del país.

Los estados en los que estará provocando lluvias fuertes son: