Este 3 de septiembre la CDMX nuevamente registrará fuertes lluvias, de acuerdo con el pronóstico de clima de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC).
¿A qué hora va a llover hoy en CDMX 3 de septiembre? En la CDMX el pronóstico de lluvia es a partir de las 16:00 horas.
Se registrarán fuertes lluvias, posiblemente acompañadas de actividad eléctrica y caída de granizo.
¿A qué hora va a llover hoy en CDMX 3 de septiembre? Alerta en sur y poniente
El pronóstico de la SGIRPC señala que las zonas afectadas principalmente serán sur y poniente.
También se van a registrar fuertes vientos de hasta 45 kilómetros por hora en el pronóstico de clima severo anunciado este 3 de septiembre.
El pronóstico señala que las lluvias podrían durar durante la tarde, noche y parte de la madrugada del 4 de septiembre pues las lluvias fuertes van a culminar alrededor de las 2:00 horas de la madrugada de 4 de septiembre.
Durante la madrugada, la Secretaría de Gestión Integral del Agua a través de la Brigada Tlaloque atendió diversos encharcamientos y realizó desazolves en alcaldías cómo Venustiano Carranza, Cuauhtémoc y Gustavo A. Madero.
Conagua prevé que lluvias se puedan adelantar en CDMX e informa del huracán Lorena
De acuerdo con el pronóstico de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) las lluvias podrían adelantarse y registrarse chubascos en las 16 alcaldías de la CDMX en el pierdo de tiempo de las 6:00 a las 9:00 horas.
Cabe mencionar que el huracán Lorena está en ascenso y podría subir a categoría 2 durante la noche de este 3 de septiembre o madrugada del 4 de septiembre.
Este huracán no afecta directamente a la CDMX peoro es importante para el occidente y norte del país.
Los estados en los que estará provocando lluvias fuertes son:
- Baja California Sur
- Sonora
- Sinaloa
- Baja California
- Nayarit
- Jalisco