La tarde de este sábado 25 de octubre, se llevó a cabo una marcha en Mazatlán, para reclamar avances en los casos de Carlos Emilio Galván y otras víctimas de desaparición.

Decena de personas marcharon de manera pacífica para exigir resultados en las investigaciones de personas que han desaparecido en el puerto de Mazatlán, Sinaloa.

Cabe recordar que Carlos Emilio Galván Valenzuela - de 21 años de edad- desapareció el pasado 5 de octubre después de que fue al baño del Bar Terraza Valentino en Mazatlán y ya no se le volvió a ver.

Marcha en Mazatlán: mamá de Carlos Emilio Galván reclama avances en la investigación de la desaparición de su hijo

Familiares, amigos y ciudadanos marcharon este sábado 25 de octubre en Mazatlán, Sinaloa para exigir justicia y localización de Carlos Emilio Galván y otras víctimas de desaparición.

#Sinaloa Se realizó una marcha en Mazatlán, por el joven duranguense Carlos Emilio, desaparecido el 5 de octubre en un bar de la ciudad sinaloense.



Durante la marcha, Brenda Valenzuela Gil, madre de Carlos Emilio, reveló que no ha recibido respuestas ni avances sobre el paradero de su hijo, luego de que desapareció de la zona turística del puerto.

En su conversación con varios medios, Brenda Valenzuela Gil señaló que no han visto las videograbaciones del lugar, ni tampoco saben si se realizó el cateo al Bar Terraza Valentino .

Brenda Valenzuela Gil dejó en claro que no han tenido apoyo ni del gobernador Rubén Rocha Moya.

Y tampoco de la alcaldesa Estrella Palacios Domínguez, desde lo federal no han recibido algún apoyo para la búsqueda de Carlos Emilio.

“Nosotros no hemos tenido tampoco comunicación con el gobernador, ni tenemos notificación por parte de Fiscalía o de alguna institución que esté a cargo o se haya dado o se vaya a dar. Por parte de Durango el gobernador está en constante comunicación para saber cómo va el caso, recibimos todo el apoyo, la Fiscalía igual en lo poco que le compete digamos” Brenda Valenzuela Gil, madre de Carlos Emilio

Brenda Valenzuela Gil destacó que querían que las autoridades no olvidaran su caso y el de las otras personas desaparecidas en el estado.

Así fue la marcha en Mazatlán que reclamó avances en casos de Emilio Galván y otras víctimas de desaparición

La desaparición de Carlos Emilio ha generado gran polémica y es que nuevamente se encendieron las alarmas sobre la inseguridad en zonas turísticas de Sinaloa.

La manifestación partió desde la Avenida Insurgentes y concluyó en las Letras de Valentinos, donde los participantes exigieron a las autoridades justicia.

Los manifestantes piden a las autoridades acelerar las investigaciones para que se puedan esclarecer lo que pasó en cada caso.

Los asistentes portaron carteles con mensajes que exigen la aparición de sus familiares y amigos, también llevaban sus fotografías y fichas de búsqueda.

Al cierre de la movilización, los asistentes guardaron un minuto de silencio frente a las letras de Mazatlán y pasaron lista con los nombres de las personas desaparecidas.