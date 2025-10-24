Ricardo Velarde, dueño de la Terraza Valentino, renunció como funcionario del gobierno de Rubén Rocha en Sinaloa.

Velarde fungía como Secretario de Economía del Estado; sin embargo, renunció a su cargo luego de la polémica relacionada con la desaparición de Carlos Emilio Galván dentro de su bar.

“Esta tarde he recibido la renuncia de Ricardo Velarde Cpardenas como Secretario de Economía del Gobierno de Sinaloa” Rubén Rocha, gobernador de Sinaloa

Rubén Rocha confirma renuncia de Ricardo Velarde a su gobierno; “reconozco su sentido de profesionalismo”

El gobernador de Sinaloa, conformó en redes sociales la renuncia de Ricardo Velarde a su cargo como secretario de Economía.

De acuerdo con Rubén Rocha, se trata de una acción de profesionalismo y responsabilidad” con la que el ex funcionario asume su compromiso “con el esclarecimiento de los hechos” ocurridos en su bar, Terraza Valentino.

Asimismo, resaltó que la renuncia se realiza debido al compromiso de Velarde para garantizar la transparencia en las investigaciones por la desaparición de Carlos Emilio en Mazatlán, así como por el respeto a los derechos de las víctimas.

“Reconozco su esfuerzo y dedicación durante el tiempo que sirvió en dicha tarea. Asimismo, reconozco su sentido de profesionalismo y responsabilidad para asumir a plenitud su compromiso personal con el esclarecimiento de los hechos ocurridos en un establecimiento de su propiedad en la ciudad de Mazatlán, buscando la verdad y la protección de los derechos de las víctimas” Rubén Rocha

Ricardo Velarde aclara que coopera en investigación por desaparición en Terraza Valentino

Ricardo Velarde se pronunció respecto a la desaparición del joven Carlos Emilio cuando se encontraba en Terraza Valentino, de la que el ex funcionario de Ricardo Rocha es accionista.

De acuerdo con Velarde, se puso en contacto con la madre del joven desaparecido el pasado 5 de octubre, a quien le expresó su solidaridad.

Asimismo, resaltó que colabora con las autoridades en la investigación y lamentó que las desapariciones sigan siendo una “situación muy recurrente” en la entidad.