Ricardo Velarde, ex secretario de Economía del gobierno de Rubén Rocha Moya, compartió las razones por las que presentó su renuncia como funcionario estatal.

A través de redes sociales, el empresario resaltó que decidió dejar su cargo para “atender con responsabilidad y transparencia” la investigación alrededor de Terraza Valentino por la desaparición de Carlos Emilio Galván.

Ricardo Velarde: La razón por la que renunció al gobierno de Rubén Rocha

De acuerdo con Ricardo Velarde, está viviendo días de “silencio, respeto y reflexión”, ante la desaparición de Carlos Emilio Galván.

En este sentido, señaló que la razón por la que decidió renunciar a su cargo en la Secretaría de Economía del estado de Sinaloa, para mantener la colaboración con las autoridades “conforme marcan los protocolos legales”.

“Hoy, he tomado la decisión de dejar mi cargo para atender con responsabilidad y transparencia una situación que nos afecta a todos. Desde el inicio, como empresa, hemos colaborado con las autoridades, conforme marcan los protocolos legales y continuaremos haciéndolo con mayor enfoque, confiando en que la verdad saldrá a la luz” Ricardo Velarde

Asimismo, expresó su solidaridad con “las familias que buscan respuestas y mi compromiso sigue firme en acompañar este proceso con respeto, empatía y serenidad”.

Ricardo Velarde agradece apoyo de Rubén Rocha tras renuncia

Por otra parte, Ricardo Velarde agradeció el apoyo del gobernador Rubén Rocha, así como su respaldo y reconocimiento tras su renuncia como funcionario estatal.

En el mismo sentido, resaltó que aprendió mucho en los 4 años que fungió como Secretario de Economía.

“Han sido días de silencio, respeto y reflexión. Quiero agradecer al gobernador Rubén Rocha Moya por su respaldo y palabras de reconocimiento” Ricardo Velarde

Ricardo Velarde se vio involucrado en el caso de desaparición del joven Carlos Emilio Galván del pasado 5 de octubre, pues la última vez que se le vio se encontraba en el bar Terraza Valentino, propiedad del ex funcionario.