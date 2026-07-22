La solicitud que presentó Jorge Armando “N”, alias El Licenciado, por medio de la cual buscaba un proceso abreviado, fue rechazada por la Fiscalía General del Estado (FGE) de Michoacán.

Así lo determinó la autoridad judicial al resolver que el sujeto que es señalado por ser el presunto autor intelectual del asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, sí irá a juicio.

Lo anterior luego de que la defensa legal de El Licenciado, solicitó un proceso abreviado en busca de un acuerdo de culpabilidad con la fiscalía para evitar avanzar al juicio.

Jorge Armando "El Licenciado" (Michelle Rojas)

Caso Carlos Manzo: Fiscalía determina que El Licenciado sí irá a juicio

El 12 de marzo de 2026, la defensa legal de El Licenciado presentó una solicitud con el objetivo de abreviar el proceso que se sigue contra el sujeto por su participación en el caso Carlos Manzo.

Con esta petición, la representación del imputado buscaba que admitiera su responsabilidad penal en busca de evitar que se iniciara el juicio oral y de esa manera se alcanzara la posibilidad de recortar la condena de 40 años.

El Licenciado. Caso Carlos Manzo (Especial)

Sin embargo, la fiscalía de Michoacán rechazó la solicitud al considerar que la gravedad del asesinato de Carlos Manzo, no puede dar paso a que se le conceda el beneficio legal.

El vicefiscal de Michoacán, Israel Vega Rodríguez, explicó que la carpeta de investigación que se ha construido tiene elementos sólidos, por lo que aseveró que está lista para llevar al acusado a juicio oral.

Por lo tanto, El Licenciado permanecerá bajo prisión preventiva en el penal del Altiplano mientras se desahogan las pruebas finales para llevar a cabo el juicio que corresponde.

El Licenciado es señalado como el presunto autor intelectual del asesinato de Carlos Manzo

El 18 de noviembre de 2025, fuerzas federales y del estado de Michoacán lograron la detención en calles del centro de Morelia, de Jorge Armando “N”, alias El Licenciado.

Su captura se ejecutó debido a que autoridades lo señalan como el presunto autor intelectual del homicidio del exalcalde de Uruapan, Carlos Manzo, perpetrado el 1 de noviembre.

Las investigaciones ubican al sujeto como supuesto líder del CJNG en Michoacán, donde fungía como coordinador logístico encargado del pag de 2 millones de pesos a los ejecutores del crimen.

Luego de su captura en el estado de Michoacán, el acusado fue trasladado e ingresado al penal federal de máxima seguridad del Altiplano, donde va a enfrentar su proceso penal.