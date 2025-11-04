Tras un operativo realizado el lunes 3 de noviembre de 2025 en Guasave, Sinaloa, se reportó la presunta detención de Fausto Isidro Meza Flores, alias ‘El Chapo Isidro’, señalado como aliado de Los Mayitos.

De acuerdo con los reportes, ‘El Chapo Isidro’ habría sido capturado tras un fuerte enfrentamiento registrado en la localidad de La Brecha, en Guasave, Sinaloa, el cual dejó un saldo de 13 muertos y 4 detenidos, incluyendo al líder criminal.

Cabe señalar que ‘El Chapo Isidro’ es uno de los más buscados del Buró Federal de Investigaciones de Estados Unidos (FBI, por sus siglas en inglés), acusado de tráfico de drogas y armas para Los Mayitos hacia Estados Unidos.

Reportan supuesta detención de ‘El Chapo Isidro’ en Guasave

La tarde del lunes se dio a conocer la presunta captura de Fausto Isidro Meza Flores, alias ‘El Chapo Isidro’, señalado como aliado de Los Mayitos en Sinaloa.

De acuerdo con las primeras versiones, ‘El Chapo Isidro’ fue capturado junto a tres hombres más, luego de sostener un enfrentamiento con elementos del Ejército mexicano, Guardia Nacional y Policía Municipal de Guasave.

Lo anterior, luego de que 17 hombres armados —entre ellos el líder criminal— emboscaran a las Fuerzas de Seguridad, las cuales, realizan recorridos de vigilancia en la localidad de La Brecha.

Los delincuentes se encontraban escondidos en un bajo puente, desde donde sorprendieron a los oficiales y comenzaron el ataque armado.

Esto provocó un fuerte operativo, el cual incluyó el despliegue de un helicóptero Black Hawk, y que se prolongó por más de 15 minutos.

Según informó Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), el resultado del operativo fue de 4 detenidos, además de que 9 personas secuestradas fueron liberadas.

En el lugar murieron 13 civiles armados, integrantes de una célula criminal dirigida por ‘El Chapo Isidro’.

No obstante, hasta el momento el gabinete de seguridad no confirma la captura de ‘El Chapo Isidro’ .