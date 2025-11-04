La tarde de hoy lunes 3 de noviembre de 2025, se registró un fuerte operativo en la localidad de La Brecha, Guasave, en el estado de Sinaloa, el cual dejó un saldo de 13 muertos y 9 personas liberadas.

De acuerdo con testigos, el operativo resultó en un enfrentamiento entre los elementos de seguridad y civiles armados, el cual se habría prolongado por más de 10 minutos.

Derivado de estas acciones, se logró la detención de 4 personas, así como el aseguramiento de vehículos y armamento.

Este lunes, Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), dio a conocer un operativo realizado en La Brecha, Guasave, en Sinaloa.

De acuerdo con la información, los hechos ocurrieron cerca de las 12:45 horas, cuando elementos del Ejército mexicano, Guardia Nacional y Policía Municipal realizaban patrullajes de vigilancia.

De pronto fueron emboscados por un grupo de 17 civiles armados, el cual se encontraba escondido bajo un puente.

Por tal motivo, se generó un operativo en la zona; un helicóptero Black Hawk artillado sobrevoló la zona, además del despliegue de más elementos de seguridad.

Al respecto, testigos se lo sucedido señalaron que los hechos provocaron pánico entre la población, pues las fuertes ráfagas de disparos se prolongaron por al menos 15 minutos.

Diversas personas que se encontraban cerca se tiraron al piso para protegerse, así como otras utilizaron un río cercano para refugiarse de los disparos.

Omar García Harfuch informó que el resultado de esta agresión fue de:

13 civiles armados muertos

4 detenidos

9 personas liberadas; las cuales habían sido secuestradas por el grupo armado

7 vehículos asegurados

Aseguramiento de armas largas de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas y equipo táctico

Posteriormente, lo incautado fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR), para llevar a cabo las investigaciones correspondientes.