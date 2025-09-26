La Administración de Control de Drogas (DEA por sus siglas en inglés) de Estados Unidos emite alerta de búsqueda por ‘El Mayito Flaco’, Ismael Zambada Sicairos.

Ismael Zambada Sicairos, hijo de Ismael ‘El Mayo’ Zambada es buscado por las autoridades de Estados Unidos de acuerdo con una alerta emitida este viernes 26 de septiembre.

Con esta alerta la DEA advierte a la ciudadanía estadounidense que ‘El Mayito Flaco’, Ismael Zambada Sicairos es un hombre peligroso y armado.

En su alerta la DEA en su división de San Diego, California, buscan a ‘El Mayito Flaco’, Ismael Zambada Sicairos por “conspiración para distribuir una sustancia controlada”.

Sobre más detalles de ‘El Mayito Flaco’ las autoridades americanas mencionan que Ismael Zambada Sicairos nació en el año de 1982, por lo que tendría 43 años de edad en este 2025.

Y otras características físicas como:

1.75 metros

Cabello color café

Ojos color café

Peso 79 kilogramos

Además de acuerdo con la DEA el último lugar donde ellos localizan a Ismael Zambada Sicairos, ‘El Mayito Flaco’ es en México.

Se sabe que Ismael Zambada Sicairos, ‘El Mayito Flaco’ es el líder de la facción de Los Mayos del Cártel de Sinaloa y que desde hace años ha tratado de mantener un perfil bajo.

Pero ahora con la detención de su padre, Ismael ‘El Mayo’ Zambada, quién enfrenta un juicio en dicho país al ser juzgado por narcotráfico y por ser uno de los líderes fundadores del Cártel de Sinaloa, las autoridades americanas retoman su búsqueda, lo que podría significar que sigue activa la orden de aprehensión que mantenían en su contra.

En caso de tener datos de ‘El Mayito Flaco’ la DEA pone a disposición de la ciudadanía el Servicio de Marshals de Estados Unidos (U.S. Marshals Service) y denunciar a través del siguiente enlace: https://www.usmarshals.gov/tips/.

Asegura además de que si alguien está en peligro inminente puede llamar inmediatamente al 911 o a la policía local.