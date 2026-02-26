El alcalde de Chihuahua, Marco Bonilla, destituyó a Luis Terrazas Fraga del puesto como subdirector administrativo de la Dirección de Seguridad Pública Municipal, por lanzar comentarios misóginos contra Andrea Chávez.

“Hoy he tomado la decisión de separar de su cargo al Subdirector Administrativo de la Dirección de Seguridad Pública Municipal Luis Roberto Terrazas Fraga, quien realizó comentarios misóginos hacia una mujer en redes sociales” Marco Bonilla. Alcalde de Chihuahua

Por medio de un mensaje que compartió en sus redes sociales, el presidente municipal comunicó la decisión de despedir al funcionario tras los dichos que hizo contra la senadora.

Incluso, Marco Bonilla señaló que ante lo ocurrido, instruyó a todos los servidores públicos que forman parte del ayuntamiento de Chihuahua, sobre su postura en contra de de ese tipo de actitudes misóginas.

Funcionario de Chihuahua hizo comentarios misóginos contra Andrea Chávez; ya lo corrieron

El 20 de febrero de 2026, la senadora del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Andrea Chávez, compartió en sus redes sociales un mensaje a través del que informó que está embarazada.

En la publicación, el subdirector administrativo de la Dirección de Seguridad Pública Municipal del ayuntamiento de Chihuahua, Luis Terrazas Fraga, respondió al escribir un comentario misógino que no pasó desapercibido.

Andrea Chávez confirma que está embarazada (Michelle Rojas)

El alcalde de Chihuahua, Marco Bonilla, informó el 24 de febrero que el funcionario fue despedido por hacer los comentarios en contra de la senadora.

Sin mencionar de forma directa a Andrea Chávez, el alcalde señaló que tras correr al servidor público, instruyó a todos los funcionarios municipales sobre las sanciones que se aplicarán contra quienes actúen de forma misógina.

Así lo sentenció al indicar que esas actitudes son inaceptables y no tienen cabida en su administración, debido a que van en contra de los principios de “respeto a la dignidad humana e igualdad".

Alcalde de Chihuahua llama a erradicar la misoginia

Al informar sobre el despido del funcionario que lanzó un comentario misógino en contra de Andrea Chávez, el alcalde de Chihuahua destacó que es fundamental promover un entorno libre de violencia de género.

En ese sentido, Marco Bonilla apuntó que más allá de las diferencias político partidistas, “la misoginia y la discriminación no deben tener cabida en nuestras instituciones”.

De la misma forma, resaltó que todas las mujeres, sean funcionarias o no, merecen respeto en cualquier entorno, incluido el digital, pues su dignidad no debe vulnerarse ni violentarse en ningún contexto.