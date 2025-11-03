El domingo 2 de noviembre se registró una balacera afuera del panteón San Francisco Culhuacán en la alcaldía Coyoacán.

Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) arribaron al lugar y hasta el momento se registra la muerte de dos personas.

Balacera en panteón de San Francisco Culhuacán deja dos muertos

Durante la celebración del Día de Muertos en el panteón de San Francisco Culhuacán se registró una balacera que dejó a dos personas muertas.

Los hechos se registraron en la calle Santa Ana e Hidalgo en San Francisco Culhuacán, en la alcaldía Coyoacán.

Elementos de la policía se movilizaron en calle Santa Ana, San Francisco Culhuacán, Coyoacán, tras una balacera; agresores escaparon en motocicleta y se desconoce si hay lesionados o muertos. #LasNoticiasDeFORO con @betoblizzard | #nmásforo | #SiempreEnVivo | #SiempreContigo |… pic.twitter.com/NEIPatWTPL — N+ FORO (@nmasforo) November 3, 2025

Trascendió que los atacantes huyeron en motocicletas, dos personas murieron en el lugar y uno fue trasladado al hospital.

Según información de N+ Foro, la familia de una de las víctimas tuvo un breve enfrentamiento con policías capitalinos.

La zona quedó acordonada en espera de servicios periciales que iniciarían las investigaciones correspondientes.

Intensa movilización policiaca por efectivos de la @SSC_CDMX por balacera a las afueras del panteón de San Francisco Culhuacán @Alcaldia_Coy hablan de por lo menos 2 personas muertas. pic.twitter.com/YPU5Nfy5hS — Madeel IZG (@IzgMadeel) November 3, 2025

Balacera en Coyoacán fue provocada por lío entre bandas de delincuentes

Carlos Jiménez reveló en X que la balacera afuera del Panteón de San Francisco Culhuacán se originó por un enfrentamiento entre bandas de delincuentes.

Aparentemente, personas relacionadas con “Los de Pancho el Perro” se enfrentaron a “Los de la Chepa”; ambos grupos son bandas rivales que operan al sur de la CDMX.

La SSC informó que el caso se trató de un ataque directo; dos integrantes de estos grupos delincuenciales se encontraban en la zona cuando fueron atacados a balazos.

La policía capitalina menciona que el caso ya está en manos del Ministerio Público y ya se está realizando el análisis de las cámaras de videovigilancia, para dar con los responsables de los hechos.

Autoridades confirmaron que las víctimas estarían relacionadas con grupos delictivos de la zona.