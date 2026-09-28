El Ayuntamiento de La Paz mantiene trabajos preventivos en cauces, arroyos y vialidades como parte del Operativo Huracanes 2026, ante el pronóstico de lluvias para esta semana.

A través de la Dirección General de Gestión Integral de la Ciudad, se han retirado más de 120 toneladas de residuos de cauces y arroyos durante las últimas semanas, principalmente ramas y objetos como llantas y colchones. También se han realizado trabajos de nivelación en 5.8 kilómetros lineales de vialidades.

Operativo Huracanes 2026 refuerza limpieza de cauces en La Paz

La titular de la Dirección General de Gestión Integral de la Ciudad, Kenia Cervantes Villegas, informó que entre las zonas atendidas se encuentra la calle Prosperidad, en la colonia Progreso, donde se realizó la limpieza del punto de desembocadura de una alcantarilla y del cauce del arroyo para facilitar el flujo del agua durante las próximas precipitaciones.

En Rinconada Las Californias, sobre la calle Arboledas, se llevaron a cabo nuevamente labores de limpieza, nivelación y encauzamiento. Mientras que en la colonia 8 de Octubre, en calle Las Vírgenes y avenida Deportistas, se retiró material que obstruía el flujo natural del agua.

También se atendió un reporte en la colonia Coromuel, donde se realizó la limpieza del cauce y el retiro de basura. En Chametla, específicamente en la zona conocida como Las Haciendas, se utilizó maquinaria para limpiar una vialidad y facilitar la salida del agua, con el objetivo de evitar que permanezca estancada.

En la comunidad de El Carrizal se efectuaron trabajos de desazolve, encauzamiento y relleno de un tramo de vialidad que presentaba desnivel y contribuía a la acumulación de agua.

Por su parte, en Civilizadores II, sobre la calle Juan de Dios Angulo, continúan los trabajos de limpieza, retiro de basura y rectificación del cauce. En esta zona fueron encontrados residuos como colchones y llantas, entre otros objetos.

Continúan trabajos preventivos en vialidades de La Paz

Las labores también incluyen la limpieza y encauzamiento de la calle Santa Teresita, en la colonia Santa María, donde están por comenzar trabajos de renivelación.

Asimismo, en El Centenario, Invi Mezquitito, Progreso y Tabachines se realizaron trabajos de rastreo y nivelación de vialidades para mejorar las condiciones ante posibles precipitaciones.

Estas acciones forman parte del Operativo Huracanes 2026, encabezado por el Gobierno Municipal de La Paz en coordinación con la Secretaría de Planeación Urbana, Infraestructura y Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEPUIMM) del estado, la Junta Estatal de Caminos (JEC), cámaras empresariales y empresas privadas.

El Ayuntamiento de La Paz señaló que los trabajos continuarán durante la temporada de lluvias y huracanes, con atención prioritaria en cauces, vialidades y zonas susceptibles de registrar acumulaciones importantes de agua.

El objetivo es mejorar las condiciones de los arroyos y vialidades, así como favorecer el flujo natural del agua ante las precipitaciones que se presenten en la ciudad y sus comunidades.