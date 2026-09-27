El Consejo Estatal de Protección Civil determinó suspender las clases en Baja California Sur los días lunes 28 y martes 29 de septiembre debido al paso del Huracán Polo.

La decisión implica suspender las actividades en todas las escuelas, así como en:

Los tres niveles de gobierno

Sector de pesca o actividades marítimas

No obstante, esto no aplicará para las áreas de salud, seguridad pública y aeropuertos de la región, las cuales seguirán operando con normalidad pese al Huracán Polo.

huracán Polo (Especial)

Baja California Sur pide prudencia de empresas por paso del huracán Polo

Durante la sesión del Consejo de esta mañana, el gobernador Víctor Manuel Castro Cosío pidió a las empresas prudencia y priorizar la seguridad de sus trabajadores.

También aconsejó a los trabajadores del mar que eviten salir a pescar y a los dueños de embarcaciones en las marinas que las aseguren o las trasladen a lugares seguros.

Además, dio a conocer que los cinco municipios cuentan con albergues temporales para población de zonas de alto riesgo por el paso del huracán Polo.

huracán Polo (Especial)

Huracán Polo podría impactar Baja California Sur el lunes

El impacto del huracán Polo podría registrarse el lunes 28 de septiembre, alrededor de las 18:00 horas, aunque aún no es posible precisar el punto de ingreso.

Los primeros efectos se esperan con vientos de entre 60 y 118 kilómetros por hora en: