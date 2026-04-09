Milena Quiroga Romero, presidenta municipal de La Paz, destacó los resultados del C4 del Agua, una herramienta que permite monitorear en tiempo real la red hidráulica, combatir el huachicol de agua y fortalecer el abasto para las familias paceñas.

A través de este sistema, el Ayuntamiento supervisa el funcionamiento de pozos, acueductos y tanques elevados, además de medir el volumen de agua disponible, detectar fallas, vigilar niveles de almacenamiento y dar seguimiento a los tandeos y horarios de distribución por colonia.

Esta capacidad tecnológica permite tomar decisiones más rápidas, optimizar el uso del recurso y mejorar la presión y continuidad del servicio en distintos puntos de la ciudad.

Milena Quiroga destaca resultados del C4 del Agua en La Paz

La alcaldesa explicó que el C4 del Agua ha sido clave para identificar fugas, tomas clandestinas e irregularidades en la operación del sistema hidráulico.

Como ejemplo, señaló que recientemente se detectó el ingreso irregular de pipas a un pozo, tras registrarse una disminución atípica en el volumen de agua, lo que permitió actuar de forma inmediata.

Indicó que esta tecnología contribuye a cerrar espacios al huachicol de agua y proteger un recurso que durante años fue vulnerable a prácticas indebidas.

Asimismo, recordó que antes de 2022 varios pozos sufrían actos de vandalismo, situación que comenzó a revertirse con la instalación de cercos, cámaras de vigilancia y estrategias de control más eficientes.

Milena Quiroga alinea estrategia hídrica con política nacional

Milena Quiroga subrayó que estas acciones están alineadas con el Plan Nacional Hídrico y el Acuerdo Nacional por el Derecho Humano al Agua, impulsados por la presidenta Claudia Sheinbaum, cuyo objetivo es garantizar el acceso al agua, ordenar su gestión y fortalecer la coordinación institucional.

En este sentido, afirmó que en La Paz se trabaja con enfoque en resultados, priorizando el cuidado del agua, el combate a prácticas irregulares y la mejora del servicio para las familias.

Con el C4 del Agua, el gobierno municipal refuerza su estrategia para mejorar el abasto, ordenar el sistema hidráulico y proteger el derecho al agua, consolidando una gestión más eficiente y transparente del recurso.