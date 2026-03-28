Desde las instalaciones de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR), la alcaldesa de La Paz, Milena Quiroga Romero, encabezó una conferencia de prensa donde dio a conocer los avances en la reutilización de agua, destacando que en lo que va del 2026, se han reutilizado casi 2 millones de litros.

La Paz fortalece modelo sustentable del agua

Milena Quiroga señaló que La Paz impulsa una visión sustentable sobre el agua, con el objetivo de garantizar el cumplimiento del derecho al líquido para toda la ciudadanía. Asimismo, dio a conocer que el municipio destina más de 600 mil litros mensuales de agua tratada a pipas púrpuras y más de 30 mil metros cúbicos a las lagunas de oxidación del Ecoparque.

“Todo parte de garantizar el derecho humano al agua, porque el agua no es un privilegio ni una mercancía; el agua es un derecho humano que se debe garantizar para todas las personas, y eso implicó al Ayuntamiento de La Paz y al Organismo Operador hacer ajustes en la distribución y en la administración del recurso” Milena Quiroga, alcaldesa de La Paz

Por otra parte, explicó que se han instalado 34 cisternas en los Camellos Choyeros y 29 tinacos en el parque, lo que fortalece el riego automatizado en áreas verdes. Además, de que se integran a la Red Púrpura, tubería que conduce el agua tratada al Camino de Paz, El Piojillo y, próximamente, hacia Cola de la Ballena.

La Paz ha reutilizado casi 2 millones de litros de agua tratada en los primeros meses de 2026 (cortesía)

Quiroga Romero señaló que este modelo coloca a La Paz como referente nacional en prácticas del cuidado del agua, pues desde 2024 se han reutilizado más de 12 mil millones de litros de agua tratada; tan solo en lo que va del 2026, se han reutilizado casi 2 millones de litros, lo que equivale a cerca de 200 pipas.

Finalmente, Milena Quiroga hizo un llamado a cuidar el vital líquido y reafirmó su compromiso de fomentar un modelo eficiente y sustentable en el manejo del agua, con el objetivo de garantizar un acceso para toda la ciudadanía.