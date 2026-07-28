La agencia Fitch Ratings confirmó las calificaciones nacionales de riesgo contraparte de largo y corto plazo del Banco del Bienestar en AAA(mex) y F1+(mex), respectivamente, además de mantener una perspectiva estable, al reconocer la fortaleza institucional de la institución financiera.

En su evaluación, la calificadora destacó el papel del Banco del Bienestar como el único vehículo para la dispersión de recursos de los Programas para el Bienestar del Gobierno de México.

Fitch Ratings confirma máxima calificación crediticia del Banco del Bienestar. (cortesía)

Banco del Bienestar fortalece la inclusión financiera en México

De acuerdo con Fitch Ratings, el Banco del Bienestar continuará impulsando la inclusión financiera, la bancarización de la población vulnerable y el acceso a productos de ahorro, inversión y otros servicios financieros para promover el desarrollo económico.

La institución cuenta con una red de 3 mil 150 sucursales distribuidas en mil 972 municipios del país, lo que le permite ampliar la cobertura de servicios financieros, especialmente en comunidades alejadas.

Fitch Ratings confirma máxima calificación crediticia del Banco del Bienestar. (cortesía)

Fitch Ratings reconoce el papel estratégico del Banco del Bienestar

La evaluación de Fitch Ratings señaló que la fortaleza institucional del Banco del Bienestar está respaldada por su función dentro de la estrategia social del Gobierno de México y por su infraestructura financiera a nivel nacional.

La calificadora consideró que estos elementos permiten al banco mantener un papel relevante en la atención de la población y en el fortalecimiento del acceso a servicios financieros en todo el país.