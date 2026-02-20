La alcaldesa de La Paz, Milena Quiroga Romero, presentó en la Ciudad de México el Plan “Más Agua para La Paz” ante legisladores federales y representantes del sector empresarial, colegios y cámaras, como un modelo de gestión hídrica que prioriza el acceso al agua como un derecho y no como una mercancía.

La presentación se realizó gracias a la invitación de la senadora María Guadalupe Chavaira de la Rosa, donde la presidenta municipal detalló la estrategia implementada en el municipio para mejorar el suministro de agua en colonias que durante años enfrentaron escasez o servicio intermitente.

Milena Quiroga presenta Plan “Más Agua para La Paz” ante legisladores federales

Durante el encuentro, Milena Quiroga explicó que el plan contempla una estrategia integral coordinada con el Gobierno estatal y federal, que incluye medición del recurso, creación de un Centro de Monitoreo del Agua, construcción de tanques elevados y aprovechamiento de agua de lluvia mediante presas.

Asimismo, la mandataria destacó que, como parte del Plan Nacional de Agua, impulsado por la presidenta Claudia Sheinbaum, se incluyó la construcción de la presa El Novillo en La Paz, lo que fortalece el abasto para la capital de Baja California Sur.

“Hemos venido haciendo una estrategia integral con el Estado y la Federación para tener una medición del agua, un centro de monitoreo, la construcción de tanques elevados y utilizar el agua de lluvia a través de las presas. Además, agradecemos a nuestra presidenta Claudia Sheinbaum, que dentro de su Plan Nacional de Agua, incluyó la construcción de la presa El Novillo en La Paz” Milena Quiroga, presidenta municipal de La Paz

De acuerdo con la alcaldesa, el volumen incorporado a la red pasó de 108.6 litros por segundo en 2022 a 341 litros por segundo adicionales en la actualidad, lo que representa una mejora significativa en el suministro para los hogares paceños.

El proyecto también contempla acciones como los Bebederos del Bienestar en espacios públicos de alta afluencia, como el malecón y el Centro Deportivo Municipal “El Piojillo”, el aprovechamiento de agua de la presa La Buena Mujer y el monitoreo en tiempo real de cerca del 90% de los pozos.

Por otra parte, el Plan “Más Agua para La Paz” incluye la implementación de la Línea y Pipa Púrpura para reutilizar agua tratada, sectorización de la red, macromedición y reconstrucción de infraestructura hidráulica.

En el encuentro participaron también el diputado federal Alfonso Ramírez Cuéllar, autoridades municipales de distintas entidades y representantes de diversos sectores. Con este proyecto, Milena Quiroga busca consolidar una red hídrica organizada y promover una cultura de cuidado del agua ante el estrés hídrico que enfrenta el país.