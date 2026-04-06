Gracias a las estrategias de la presidenta municipal, Milena Quiroga Romero, La Paz registró una ocupación hotelera del 88% y una derrama económica cercana a 190 millones de pesos, en Semana Santa.

Con estos resultados, La Paz se consolida como uno de los destinos turísticos favoritos para visitantes nacionales e internacionales, fortaleciendo la economía local y a los sectores clave como hotelería, restaurantes, comercio, transporte y servicios.

Turismo impulsa economía en La Paz

De acuerdo con las autoridades municipales, La Paz recibió a 110 mil visitantes, además de un rango de entre 90 mil y 135 mil pasajeros por vía aérea durante el mes de marzo, de los cuales entre el 93% y 95% correspondió a turismo nacional y entre 5% y 7% a turismo extranjero.

Por otra parte, la ocupación hotelera pasó del 70% en 2023 al 75% en 2024, al 85% en 2025 y al 88% en 2026. Mientras que la derrama económica pasó de 156 millones en 2025 a casi 190 millones de pesos en 2026, un incremento del 23%.

La mandataria aseguró que estos resultados son gracias al trabajo interinstitucional que ha logrado que La Paz se consolide como un municipio limpio, ordenado, seguro y competitivo.

“Estos resultados significan más movimiento económico para hoteles, restaurantes, comercios y prestadores de servicios, pero también más oportunidades para nuestra gente. En La Paz, sí hay crecimiento, sí hay resultados y sí hay una ruta clara para seguir fortaleciendo el turismo y la economía local” Milena Quiroga, presidenta municipal de La Paz

Finalmente, Milena Quiroga aseguró que su gobierno continuará impulsando estrategias para posicionar a La Paz como un destino atractivo y competitivo de Baja California Sur.