La Fiscalía de Sinaloa dio a conocer que se encuentra realizando cateos en la ciudad de Mazatlán como parte de las investigaciones por el caso de la desaparición del joven originario de Durango, Carlos Emilio.

De acuerdo con su titular, Claudia Zulema Sánchez Kondo, hasta el momento se han llevado a cabo cuatro cateos por el caso Carlos Emilio, en los cuales fueron asegurados videos que serán revisados por agentes de investigación.

En seguimiento al caso por la desaparición del joven Carlos Emilio, Claudia Zulema Sánchez Kondo dio a conocer que al momento se han llevado a cabo cateos en cuatro inmuebles ubicados en Mazatlán, Sinaloa.

Dentro de estos fueron asegurados videos tipo DVR, mismos que ya están siendo analizados en conjunto con personal de la Fiscalía General de la República (FGR).

La fiscal de Sinaloa no reveló el contenido de dichos videos, pero reiteró que el material ya está siendo minuciosamente analizado por parte de las autoridades.

Claudia Zulema Sánchez Kondo reiteró que se sigue la denuncia por desaparición de Carlos Emilio, interpuesta por su familia, luego de que el joven desapareció tras ir al baño del bar Terrazas Valentinos, ubicado en Mazatlán, Sinaloa.

En este sentido, la titular de la Fiscalía de Sinaloa evitó en lo posible brindar más detalles del caso de Carlos Emilio, toda vez que se siguen diversas líneas de investigación.

Sin embargo, reiteró que las acciones que se llevan a cabo cuentan con todas las autorizaciones judiciales, con el objetivo de atrapar y condenar a los responsables de la desaparición de Carlos Emilio.