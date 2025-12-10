Dan a conocer el paradero de Ney González Sánchez, quien se desempeñó como gobernador del estado de Nayarit, entre 2005 y 2011.

Ney González, quien se encontraba prófugo desde el 2022, fue hallado en un país de América del Norte, informó Ludmila Heredia Verdugo, subfiscal del estado de Nayarit.

Pese a que no se especifica el lugar, se sabe que México ha iniciado los trámites para solicitar su extradición.

Ney González Sánchez, exgobernador de Nayarit (Guillermo Perea / Cuartoscuro / Guillermo Perea)

Su paradero se revela a semanas de que la fiscal especializada de Control Competencial de la FGR, Cristina Reséndiz Durruti, informara que el exgobernador priísta tiene un orden de aprehensión en su contra desde 2023.

Esto por la denuncia relacionada al Fideicomiso Bahía de Banderas (FIBBA), razón por la que el político solicitó una serie de amparos que le han negado jueces de distrito.

“A Ney González le han negado todos los amparos por prescripción. El juez de distrito dice que es una cuestión de fondo que se tiene que analizar en el contradictorio, que cuando la fiscalía impute y solicite su vinculación, la defensa tendrá que argumentarlo, lo cual implica que tiene que venir y presentarse al juzgado” Cristina Reséndiz Durruti. Fiscal especializada de Control Competencial de la FGR

¿Qué delitos cometió Ney González, exgobernador de Nayarit?

Ney González está siendo investigado por delitos cometidos durante su administración en Nayarit y el Fideicomiso Bahía de Banderas (FIBBA).

Enriquecimiento ilícito

Ejercicio indebido de funciones

Peculado

Fraude por simulación de actos jurídicos

Falsificación de documentos

La orden de aprehensión en su contra se debe al Fideicomiso Bahía de Banderas, creado para impulsar el desarrollo turístico de la Riviera Nayarita.

Una investigación realizada por la Fiscalía General de la República, durante la administración del exgobernador, destapó la venta ilegal de millones de metros cuadrados de playa de alto valor comercial.

Según lo reportado por el portal Político, los terrenos valuados en miles de millones de pesos fueron vendidos a empresas y particulares mediante contratos simulados a precios absurdos e insignificantes.

Megafraude que dio pie al Megaoperativo Nuevo Nayarit, encabezado por el actual gobernador Miguel Ángel Navarro Quintero, quien busca recuperar más de 900 hectáreas de predios que fueron sustraídos de forma ilícita.