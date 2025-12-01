Miguel Ángel Navarro Quintero mantiene una estrategia frontal contra la corrupción que durante años afectó el patrimonio público de Nayarit. Con coordinación federal y un liderazgo sostenido, su administración reporta avances inéditos en la recuperación de bienes cuyo valor asciende a cerca de 50 mil millones de pesos.

En conferencia matutina, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo ha destacado los resultados del gobernador y la Fiscalía General de la República (FGR) en la recuperación de estos activos robados a las familias nayaritas.

Recuperación histórica de patrimonio bajo la estrategia de Miguel Ángel Navarro Quintero

El Gobierno de Nayarit abrió una nueva etapa de justicia al desmantelar una red histórica de corrupción que operó durante décadas.

La administración estatal enfrentó directamente a quienes participaron en el despojo, incluyendo a notarios vinculados con ex gobernadores e incluso, en casos extremos, con organizaciones criminales.

La estrategia avanzó sin ceder ante amenazas, ni ante posibles pactos de impunidad, lo que ha permitido consolidar un proceso institucional sólido para la recuperación del patrimonio público.

La colaboración entre el Gobierno de Nayarit, la FGR y autoridades federales ha sido clave para lograr la recuperación de bienes con un valor estimado en 50 mil millones de pesos, particularmente en zonas de alto valor como la Riviera Nayarit.

Miguel Ángel Navarro Quintero avanza en recuperación de patrimonio. (Cortesía )

Como parte del proceso, fueron detenidos notarios acusados de delitos graves, entre ellos Enrique Hernández Quintero y Juan Echeagaray.

Estas acciones fortalecen la certeza jurídica en el estado y materializan un nuevo rumbo basado en instituciones firmes, recuperación del patrimonio público y justicia social.